ATLANTA: Desmond Ridder de Cincinnati est connu pour ses compétences en double menace. JT Daniels a utilisé la force de ses bras pour ajouter de l’équilibre à l’attaque de la Géorgie.

Les deux quarts possèdent également une intelligence de football impressionnante, et c’est peut-être la principale raison pour laquelle aucun des deux n’a perdu un match en tant que titulaire cette saison alors qu’ils se préparent à se rencontrer vendredi au Peach Bowl.

Ridder, un junior, a cumulé 29 touchés, dont 17 passes, et espère terminer une saison sans défaite pour les Bearcats, classés sixième (9-0).

La Géorgie n ° 11 (7-2) est 3-0 depuis que Daniels, un transfert de Southern Cal, a pris le relais en tant que partant. Les Bulldogs, qui avaient été une attaque lourde, ont en moyenne 41,7 points et près de 500 verges avec Daniels sous le centre.

JT apporte une dynamique différente à leur attaque, a déclaré mardi le coordinateur défensif de Cincinnati, Marcus Freeman. Il a un bras très fort, probablement le bras le plus fort de mon temps étant le coordinateur défensif que nous avons affronté. Nous savons que ce sera un énorme défi.

Le défi de la Géorgie est de contenir Ridder, dont les 12 touchés au sol et 7,34 verges par course mènent tous les quarts FBS avec au moins 25 courses.

Ridder a marqué sur une course de 91 verges dans une victoire de 42-13 contre alors-No. 16 SMU le 25 octobre. C’était le plus gros gain de la saison pour les Bearcats.

L’entraîneur de la Géorgie, Kirby Smart, a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’avoir vu un quart-arrière se libérer pour une si longue course. Smart a déclaré que le Ridder de 6 pieds 4 pouces avait une vitesse surprenante.

Je pense que c’est trompeur à quelle vitesse il est, a déclaré Smart. Il a de très longues jambes. Quand il part en courant, vous le voyez dépasser les gens partout. Lorsque vous commencez à dépasser les secondeurs et (les arrières défensifs) dans le football universitaire, cela en dit long sur votre vitesse.

Ridder a déclaré qu’il était trop tôt pour lui de commenter ses projets possibles pour le repêchage de la NFL. Daniels, un étudiant de troisième année, pourrait également se présenter au repêchage.

Je n’ai vraiment pas trop réfléchi à quoi que ce soit, a déclaré Daniels. Cette semaine, c’est Cincinnati. Une fois l’intersaison venue, je penserai à l’intersaison.

Daniels a lancé trois passes de touché, dont deux à George Pickens, lors du dernier match des Bulldogs, une victoire de 49-14 contre le Missouri le 12 décembre.

Certains se demandent si les Bulldogs auraient pu participer aux éliminatoires de football universitaire s’ils avaient changé de quart plus tôt.

Daniels n’a pas été médicalement autorisé pour le début de la saison alors qu’il se remettait d’une blessure au genou. Smart a fait le changement après que Stetson Bennett ait complété 5 des 16 passes pour 78 verges avec un touché et une interception dans une défaite de 44-28 contre la Floride le 7 novembre.

Dans le prochain match de la Géorgie, Daniels a lancé pour 401 verges et quatre touchés dans une victoire contre l’État du Mississippi. Il a également impressionné le plaqueur gauche Jamaree Salyer par sa ténacité après avoir pris un gros coup sur un blitz.

J’étais comme, wow, ce gamin vient de prendre son premier coup, a déclaré Salyer mardi. Dans mon esprit, comment va-t-il réagir? Va-t-il s’allonger par terre, être brisé? Il s’est levé, frappez-moi encore. Il a dit au défenseur de me frapper à nouveau. Je pense qu’il a également lancé un touché sur la pièce suivante. … OK, cool, nous avons un enfant difficile. Nous n’avons pas toujours le gars le plus dur qui arrive, mais ce type est dur.

La force du bras de Daniels a transformé l’attaque.

Cela nous apporte beaucoup de confiance en tant qu’unité offensive, sachant que nous pouvons lancer le ballon vers le bas si nous en avons besoin, a déclaré mardi le receveur large Kearis Jackson. Il suffit de savoir que nous avons un quart-arrière fiable pour lancer le ballon sur le terrain.

Les décisions de Daniels ont également impressionné Jackson.

Le simple fait d’être près de JT, vous apprenez à quel point il est intelligent, a déclaré Jackson. C’est un gars très intelligent. Il est capable de faire des chèques. Il voit des choses que nous ne voyons pas. Il nous met juste dans une excellente position pour réussir, juste des lectures pré-instantanées, quelque chose comme ça.

L’entraîneur de la Géorgie a déclaré que Ridder avait le même sens.

Il les met beaucoup dans le bon jeu », a déclaré Smart. «Je pense qu’ils ont mis beaucoup sur lui, en termes de contrôle. Vous pouvez voir qu’il fait un excellent travail pour les amener dans le bon jeu. Vous les voyez très rarement dans une pièce qui est mauvaise pour eux.

