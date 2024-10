Ricochet révèle si sa fiancée Samantha Irvin est liée à l’AEW après le départ de la WWE

L’ancienne présentatrice du ring de la WWE, Samantha Irvin, vient tout juste d’annoncer son départ de la société, mais les fans se demandent déjà si elle finira dans AEW aux côtés de son fiancé, Ricochet. Peu de temps après, en réponse à un fan qui a posté sur X (anciennement Twitter) qu’il pensait qu’Irvin était destiné à se retrouver en compagnie de Tony Khan, Ricochet a répondu avec son propre message.

« Haha, elle ne vient pas à AEW. Vous pouvez tous être tranquilles », a écrit Ricochet, à côté d’un emoji au visage riant. Le message semble fermer la porte à l’idée qu’Irvin prête ses talents à l’équipe d’annonceurs d’AEW, même s’il convient de noter que Ricochet pourrait également tenter de développer son audience en ligne. Irvin a été tagué dans le message original et donc également dans la réponse de Ricochet.

Haha, elle ne vient pas à AEW. Vous pouvez tous être tranquilles. 😂 – Ricochet (@KingRicochet) 21 octobre 2024

Irvin a été embauché par la WWE en 2021, à l’origine comme annonceur du ring pour « 205 Live » avant de passer à « WWE SmackDown ». En 2022, elle a été transférée à « WWE Raw ». Pendant son séjour à la WWE, elle était appréciée des fans pour tout, depuis son introduction emblématique de Chelsea Green jusqu’à son annonce émouvante de la victoire du titre mondial de Cody Rhodes à WrestleMania 40. Dans sa déclaration sur les réseaux sociaux lundi, Irvin n’a pas explicitement dit si elle le ferait. rester dans le business de la lutte.

Ricochet a fait le saut vers AEW à All In au stade de Wembley en août lors du Casino Gauntlet Match. Il a quitté la WWE après l’expiration de son contrat en juillet et a été radié de la télévision lors de l’épisode de « Raw » du 10 juin lorsqu’il a été passé à travers un pare-brise par Bron Breakker. Ricochet et Irvin sont fiancés depuis janvier 2023.