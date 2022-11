Rico Quitongo: les Airdriedonians et le réalisateur Paul Hetherington ont été acquittés de la plainte pour discrimination raciale d’un ex-joueur | Nouvelles du football

Le footballeur Rico Quitongo a décrit la perte de sa plainte pour discrimination raciale contre son ancien club comme un “coup dur”.

Le joueur de 23 ans a emmené l’Airdriedonians FC et l’un de ses directeurs, Paul Hetherington, devant un tribunal du travail pour des allégations de discrimination raciale.

Il a affirmé avoir été agressé racialement par un fan lors d’un match l’année dernière, et bien que le club ait mené une enquête sur l’affaire, celle-ci a ensuite été abandonnée en raison de “preuves insuffisantes”.

Une audience du tribunal du travail à Glasgow a examiné la manière dont l’affaire avait été traitée, Quitongo affirmant avoir été victime de harcèlement racial et de victimisation.

Cependant, dans sa décision publiée cette semaine, le juge du tribunal David Hoey a déclaré que les allégations étaient “mal fondées” et a statué contre Quitongo.

Image:

Le directeur d’Airdriedonians, Paul Hetherington, a été innocenté par le tribunal du travail





Commentant après la décision, Quitongo a déclaré: “Ce jugement est un coup dur pour tous ceux qui ont résisté au racisme dans notre sport national.

“Tout cet épisode a été une expérience incroyablement pénible, traumatisante et déchirante pour ma famille et mes amis, ainsi que pour moi-même.

“J’ai été inondé par une vague de soutien de la part des fans de football et des joueurs au cours de cette procédure judiciaire longue et ardue. Je suis extrêmement reconnaissant pour cette solidarité.”

Dans sa déclaration de témoin à l’audience de juin, Quitongo a déclaré qu’on lui avait dit dans la soirée du samedi 11 septembre de l’année dernière que quelqu’un avait entendu un fan d’Airdrie l’abuser racialement lors du match ce jour-là.

Image:

David Hoey a déclaré que les réclamations contre Airdriedonians et Hetherington étaient “mal fondées” et ont statué contre Quitongo





Il a dit qu’il s’était senti “bouleversé et dégoûté” après avoir écouté un message vocal lui parlant de l’insulte raciste, et le lendemain, il a signalé l’incident au club.

Le juge du travail a déclaré que le club et M. Hetherington – appelés les intimés – ne pouvaient être tenus responsables des abus allégués, comme l’ont dit un supporter et non un employé ou une personne dont l’un ou l’autre des intimés était, en droit, responsable.

La décision a déclaré: “L’allégation était qu’un spectateur avait dirigé des abus raciaux contre le demandeur. Ce n’est pas un acte pour lequel le défendeur pourrait être tenu responsable en vertu de la loi sur l’égalité.”

Une autre question envisagée était une réunion avec les responsables du club le 12 octobre 2021 lorsque Quitongo – le demandeur – a allégué qu’il était menacé d’être exclu de l’équipe de jeu “à cause de la couleur de sa peau”.

Les responsables ont déclaré que la réunion était centrée sur une déclaration aux médias et sur le souhait de Quitongo qu’elle soit retirée.

Le tribunal “n’a pas constaté que le demandeur avait dit que s’il devait être renvoyé, ce serait à cause de la couleur de sa peau”.

Image:

Quitongo a rejoint Peterhead en janvier et joue maintenant pour Queen of the South





Il a considéré, selon la prépondérance des probabilités, que cela n’avait pas été dit et l’accent était mis sur la déclaration et le mécontentement du prestataire qu’elle ait été émise.

En octobre dernier, Quitongo a été informé qu’il était mis en congé de deux semaines pour l’aider à se vider la tête, et il a allégué qu’il n’avait pas été sélectionné pour cinq matchs entre le 18 septembre et le 6 novembre en raison de la situation actuelle.

Il a quitté Airdrie en janvier de cette année pour rejoindre le Peterhead FC, et il joue maintenant pour Queen of the South.

Dans sa conclusion, M. Hoey a déclaré: “Le tribunal a examiné chacune des demandes et a décidé qu’elles étaient mal fondées. Il n’était donc pas nécessaire d’examiner la répartition de la responsabilité ou le recours.”

Quitongo avait le soutien de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme et du syndicat écossais de l’Association des footballeurs professionnels (PFA).

Il a dit qu’il allait maintenant prendre le temps d’examiner en détail le long jugement.

Image:

Fraser Wishart, de PFA Scotland, a déclaré que la décision était “amèrement décevante”





Fraser Wishart, directeur général de PFA Scotland, a déclaré: “La décision du tribunal dans l’affaire Rico Quitongo est amèrement décevante pour le joueur, sa famille et ses amis, ainsi que pour tous ceux qui ont résisté au racisme dans le football écossais.

“Avec une litanie d’incidents racistes dans le football écossais au cours des dernières années, il y a un réel danger que nous retournions au mauvais vieux temps, et tout mouvement dans cette direction doit être stoppé net.”

La Scottish Football Association a ouvert sa propre enquête sur les allégations de discrimination raciale de Quitongo.