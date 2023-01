Rico Lewis: Pourquoi le patron de Man City, Pep Guardiola, aime son «petit Philipp Lahm» | Nouvelles du football

Pep Guardiola a déclaré que Manchester City “manquait de rythme” dans la première moitié du match de jeudi contre Chelsea. Ils l’ont trouvé avec l’introduction de Rico Lewis dans le second. Vingt-sept passes tentées ; tous terminés. Le stock du joueur de 18 ans est en hausse.

City avait eu du mal avant la pause à Stamford Bridge, incapable d’exercer son contrôle habituel et chanceux de ne pas prendre de retard lorsque Carney Chukwuemeka a frappé le poteau. Mais les remplacements de Guardiola, et l’un d’eux en particulier, se sont révélés cruciaux dans la victoire 1-0.

Lewis, un Guardiola rayonnant a déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match, “a changé le jeu” après avoir remplacé Kyle Walker, le produit de l’académie s’alignant ostensiblement à l’arrière droit mais, comme lors de ses apparitions précédentes, passant la plupart de son temps au milieu de terrain central .

Là, dans une zone du terrain que Chelsea dominait auparavant, les passes courtes et nettes de Lewis et son positionnement intelligent ont permis à City de reprendre l’initiative, tout en donnant à ses coéquipiers la plate-forme dont ils avaient besoin pour trouver leur rythme.

Le but décisif, créé et marqué par les autres remplaçants Jack Grealish et Riyad Mahrez, est venu du flanc gauche de City. Mais à la fin, une proportion bien plus importante d’attaques de City s’était déroulée du côté opposé, où Lewis opérait. Ce n’était pas un hasard.

Les attaques de flanc de Man City contre Chelsea





“Il y a des joueurs qui jouent très bien pour eux-mêmes, mais il a la capacité de faire en sorte que toute l’équipe joue mieux”, a ajouté Guardiola. “Il a cette capacité et ce n’est pas facile de la trouver. C’est notre petit Philipp Lahm.”

C’est bien sûr avec Lahm au Bayern Munich que Guardiola s’est rendu compte de la possibilité de demander à un arrière latéral de rentrer à l’intérieur, ce qui est devenu par la suite une caractéristique de son approche.

La «métamorphose» de Lahm, comme l’appelle l’auteur Marti Perarnau dans son livre Pep Confidentiela commencé par une suggestion de l’ancien assistant de Guardiola, Domenec Torrent, lors de la rencontre de la Super Coupe d’Europe du Bayern avec Chelsea en 2013.

Lewis a terminé le match de Chelsea avec un taux de réussite de 100 %





“Pourquoi n’essayons-nous pas Lahm en tant que pivoter?” a demandé Torrent à Guardiola alors qu’ils regardaient l’équipe de Jose Mourinho exploiter l’espace derrière Toni Kroos cette nuit-là à l’Eden Arena de Prague.

C’est ce qu’ils ont fait, l’ajustement en milieu de partie aidant le Bayern à revenir par derrière pour faire match nul 2-2 en prolongation avant de remporter le match lors d’une séance de tirs au but et de soulever le trophée.

“Si nous gagnons quoi que ce soit cette saison, ce sera grâce à cette décision de déplacer Lahm”, a ensuite déclaré Guardiola. “Toutes les autres pièces se sont mises en place à la minute où nous l’avons placé au milieu de terrain central.”

Le Bayern a ensuite remporté le premier des trois titres consécutifs de Bundesliga avec Lahm opérant de manière centralisée, leur succès fournissant un modèle que Guardiola emporterait plus tard avec lui à City.

Pep Guardiola a transformé Philipp Lahm d’arrière latéral en milieu de terrain central





Avec le recul, la similitude entre les éloges de Guardiola pour Lahm et ceux qu’il donne maintenant à Lewis est frappante. Sur Lahm: “Il est super intelligent, comprend le jeu avec brio et sait quand entrer ou rester à l’écart.” Sur Lewis: “Il est si intelligent, si intelligent. À chaque instant, il sait quand s’ouvrir à l’intérieur et quoi faire.”

Ces commentaires ont eu lieu à neuf ans d’intervalle, mais Guardiola pourrait facilement parler du même joueur.

Ce qui est le plus excitant pour City, bien sûr, c’est que tandis que Lahm a appris le rôle d’arrière latéral vainqueur de la Ligue des champions à 29 ans, Lewis le fait après avoir eu seulement 18 ans en novembre, comme s’il était fait sur mesure dans l’académie de City pour cette fonction précise. . Il n’était même pas né lorsque Lahm a fait irruption dans l’équipe première du Bayern Munich.

Il est impossible de ne pas s’enthousiasmer pour ce qu’il pourrait devenir.

Faits saillants de la victoire de Manchester City contre Chelsea



“Je pense qu’il va devenir une superstar”, a déclaré Micah Richards, lui-même un ancien prodige de City. Sports du ciel après la démonstration accrocheuse de l’adolescent contre Liverpool lors de la Coupe Carabao le mois dernier.

“Je mets rarement cette pression sur les joueurs parce que je ne pense pas que ce soit bien, et s’ils n’atteignent pas ce niveau, ils disent qu’ils sont surfaits – mais c’est un joueur spécial que nous voyons.”

Les luttes de Richards contre les blessures rappellent bien sûr les obstacles qui peuvent survenir même dans les carrières les plus prometteuses, mais la percée de Lewis ne pourrait guère offrir plus d’encouragement.

Sa performance contre Chelsea n’était, après tout, qu’une continuation de ce qui l’avait précédé. Au cours de ses six apparitions en Premier League, il a un taux de réussite de 93%, ce qui le place derrière John Stones et Manuel Akanji parmi les joueurs de City – et cela malgré le fait qu’il joue dans des zones du terrain où il fait face à beaucoup plus de pression de la part de ses adversaires.

Les cinq premiers départs de sa carrière senior ont nécessité beaucoup d’acier pour quelqu’un de si jeune, face à Séville, Chelsea, Liverpool, Leeds et Everton, et pourtant il les a traversés.

Lewis a partagé son temps entre l’arrière droit et le milieu de terrain central





C’est au milieu de terrain qu’il a le plus ravi son entraîneur, trouvant de l’espace puis l’utilisant pour recycler le ballon rapidement et efficacement, mais Lewis a aussi les qualités d’un arrière latéral orthodoxe.

Il est rapide et combatif, ses attributs physiques et sa force mentale se sont développés au cours d’une enfance passée à s’entraîner dans la salle de boxe thaïlandaise de son père ainsi qu’à l’académie de City, et il est tout aussi à l’aise de serrer la ligne de touche qu’il se glisse à l’intérieur.

En effet, son but contre Séville en novembre, un but qui a fait de lui le plus jeune joueur à marquer lors de sa première titularisation en Ligue des champions à 17 ans et 346 jours, est venu précisément de cette position, Lewis récupérant une passe de Julian Alvarez puis forant une finition diagonale. au-delà du gardien de Séville et héros de la Coupe du monde, Yassine Bounou.

Guardiola n’a pas tardé à souligner après ce match que Lewis n’avait pas eu cette opportunité – “nous ne donnons pas de cadeaux parce qu’il est un fan de Man City ou de l’académie” – révélant plutôt qu’il s’émerveillait de la capacité de l’adolescent depuis “le jour un” de pré-saison.

“Ce type a quelque chose de spécial”, a ajouté Guardiola ce soir-là. C’est un bilan qui sonne encore plus vrai deux mois plus tard.