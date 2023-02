Rico Lewis gravit les échelons de Manchester City

L’académie de Manchester City gagne rapidement le titre de l’une des meilleures académies d’Europe.

Phil Foden et Cole Palmer se bousculent actuellement pour les minutes de la première équipe, tandis que des joueurs comme Kasper Schmeichel, Kelechi Iheanacho et Joey Barton ont tous joué dans l’académie à un moment ou à un autre.

Le prestigieux club pourrait avoir un autre jeune talent entre les mains avec l’ailier Rico Lewis.

Le parcours de Lewis Rico

Rico Lewis joue pour City depuis 2020, après avoir commencé plusieurs matchs pour les U18 cette année-là.

Il a été dominant pour les moins de 18 ans lors de la saison 2021-22, passant aux moins de 21 ans pendant six matchs. Lewis obtiendrait sa première opportunité en équipe lors de la tournée de pré-saison estivale 2022 de Manchester City.

Il a joué un petit nombre de minutes lors de matchs contre l’Amérique et le Bayern, et 45 minutes contre le Barça.

Déroulement de la saison 2022/2023

Des performances impressionnantes l’ont vu entrer dans l’équipe senior au début de la saison, jouant huit minutes contre Bournemouth en août.

Il y avait des indices que Pep Guardiola et le personnel de la ville avaient des plans pour Lewis, car il a joué 15 minutes dans la destruction de Forest 6-0 par City et s’est fréquemment entraîné avec l’équipe senior.

Bien qu’il ait vu plus de temps de jeu sur le banc contre Copenhague et Southampton, sa prochaine étape majeure a eu lieu en novembre lorsqu’il a débuté contre Séville en Ligue des champions.

Lewis a été phénoménal tout au long du match. L’adolescent a fermé le flanc droit tout en offrant une attaque suffisante et même en marquant un but.

Après que Séville ait perdu le ballon juste à l’extérieur de la surface, Julian Alvarez a fait entrer Lewis et la finition parfaite de l’Anglais lui a valu son premier but senior.

Les minutes s’accumulent pour Lewis.

Des départs contre Chelsea et Liverpool en Coupe Carabao, des minutes de Premier League contre Leeds et Everton, et un gros match en FA Cup contre Arsenal ont fait de Lewis l’un des jeunes les plus demandés en ce moment.

Avec une liste de gros matches à venir (Spurs, Aston Villa, Arsenal, Forest), Lewis devrait connaître plus de temps de jeu. Le départ de João Cancelo a vu des experts suggérer que Lewis pourrait être le parfait remplaçant de Cancelo

Fluidité et flexibilité

Lewis correspond parfaitement à l’archétype Pep typique.

Il est arrière droit de métier, mais son agilité et sa force naturelles ainsi que ses connaissances en positionnement lui permettent de rejoindre le milieu de terrain. Pep est même allé jusqu’à le surnommer Phillipp Lahm, qu’il utilisait fréquemment lorsqu’il était au Bayern.

Il est solide en possession.

Il complète 92% de ses passes et dribble rarement avec le ballon, et a créé huit tirs grâce à ses passes. Ce n’est pas seulement révélateur de l’offensive lourde de possession de Pep, mais aussi de ses capacités de meneur de jeu.

On peut voir l’adolescent faire des premières touches impressionnantes, lancer de longues balles précises et découper les défenses des jeunes avec son dribble incisif.

Bien sûr, la créativité de Lewis a été ralentie par la force des défenseurs de la Premier League et les idéaux tactiques de Pep, mais il y a des traces de son talent artistique lorsqu’il joue.

En défense, Lewis est tenace et endurci au combat malgré sa position à 5’6. Son identité défensive est évidente dès le coup d’envoi; physique, pratique et qui n’a pas peur de rester coincé.

Nous l’avons vu chasser et arrêter des joueurs de Mohamed Salah à Christian Pulisic, grâce à son rythme explosif et son intrépidité.

Le dilemme du latéral droit

Avec la qualité retrouvée de Lewis vient un problème différent; comment le vétéran ailier Kyle Walker obtiendra-t-il des minutes?

Bien qu’il soit l’arrière droit de premier choix de l’Angleterre, Walker a été laissé sur le banc pour des matchs importants contre Tottenham en Premier League et Arsenal en FA Cup.

Certaines des omissions récentes de Walker sont liées aux nouveaux ajustements tactiques de Pep.

City a aligné un 3-2-4-1, avec trois défenseurs centraux et deux milieux de terrain. Les compétences de Lewis comme Lahm lui permettent de jouer en tant que milieu de terrain, ce qui signifie qu’il peut facilement s’intégrer à l’alignement.

Cependant, Walker a disputé plus de 95% de ses matchs en tant qu’arrière droit. Il a peu ou pas d’expérience au milieu de terrain ou en tant que défenseur central.

Quels que soient les motifs ou les statistiques derrière la décision de Pep de faire asseoir le défenseur de 32 ans, Walker est toujours ennuyé par son manque de temps de jeu.

Son contrat expire en 2024, donc bien qu’il reste avec City pendant quelques mois environ, un transfert cet été est probable.

Crédit photo : IMAGO / Action Plus