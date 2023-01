Rico Lewis a changé le jeu pour Man City contre Chelsea et améliore le jeu des autres, déclare Pep Guardiola | Nouvelles du football

Pep Guardiola a déclaré que Rico Lewis “a changé le jeu” après que son introduction à la mi-temps a aidé Manchester City à remporter une victoire 1-0 sur Chelsea, louant la capacité du joueur de 18 ans à améliorer les performances des joueurs autour de lui.

City était deuxième meilleur en première mi-temps à Stamford Bridge et a eu la chance de ne pas prendre de retard lorsque Carney Chukwuemeka a envoyé un tir bas contre l’intérieur du poteau quelques instants avant la pause.

Mais leurs performances se sont considérablement améliorées après que Guardiola a fait appel à Lewis et Manuel Akanji pour Joao Cancelo et Kyle Walker, les changements aidant City à faire la percée la plus importante.

Deux autres remplaçants, Jack Grealish et Riyad Mahrez, se sont combinés pour le but décisif, Guardiola plaisantant plus tard sur le fait qu’il était un “génie” pour les changements, mais le patron de City a surtout tenu à souligner la contribution de Lewis lors de sa conférence de presse.

Le produit de l’académie joue généralement en tant qu’arrière droit, mais il s’est inséré dans le milieu de terrain central après le retrait de Bernardo Silva et a aidé l’équipe de Guardiola à prendre le contrôle du match.

“Ce n’était pas une bonne première mi-temps, c’était bâclé, nous n’avons pas créé grand-chose, notre pressing était si pauvre, nous n’étions pas bien organisés”, a déclaré Guardiola à propos de ses remplacements.

“Les derniers matchs, Rico a montré sa capacité à améliorer le milieu de terrain.

“Il y a des joueurs qui jouent très bien pour eux-mêmes, mais il a la capacité de faire en sorte que toute l’équipe joue mieux.

« À chaque instant, il sait quand s’ouvrir à l’intérieur et quoi faire. Il a changé la donne.

Lewis avait commencé trois matchs consécutifs avant le voyage à Stamford Bridge et il semble maintenant prêt à jouer un rôle important dans la poussée de City pour l’argenterie dans la seconde moitié de la campagne.

« Depuis que nous sommes revenus [from the World Cup] il joue et c’est un joueur clé pour nous”, a ajouté Guardiola. “C’est un joueur clé pour nous dans la façon dont nous jouons en ce moment.”

“En seconde période, c’était un Man City complètement différent, un rythme différent. Il a changé la dynamique dès la première minute.”

“Le rythme de Man City était meilleur quand il est entré”, a déclaré Karen Carney.

“Pep Guardiola parle toujours de rythme et de Rico Lewis entrant au centre du terrain, cela les a aidés à arrêter défensivement les contre-attaques aux côtés de Rodri et ils ont juste commencé à trouver leur rythme alors qu’ils mettaient leurs meilleurs joueurs dans de meilleures positions.

“Il est techniquement brillant et pour qu’un si jeune joueur ait aussi cette intelligence de jeu, il est très spécial.”

L’ancien attaquant de Chelsea, Jimmy Floyd Hasselbaink, a ajouté : “Sa compréhension de ce qu’est le travail et de ce que Pep attend de lui, il l’obtient et il le fait. C’est pourquoi Pep l’aime.

“Il est très discipliné en termes d’organisation de l’équipe. Avec ou sans ballon, il joue toujours simple. Il court dans les espaces quand il doit y aller et il garde le ballon.

“C’est ce que veut Pep. Il aime les joueurs qui gardent le ballon et jouent une ou deux, parfois trois touches. C’est un joueur de type Pep.”

Analyse : comment Lewis a remboursé la foi de Pep

Nick Wright de Sky Sports à Stamford Bridge :

C’est un témoignage de la confiance de Guardiola en Lewis qu’il s’est non seulement tourné vers lui pour changer un match de cette ampleur, mais qu’il l’a poussé dans le tourbillon du milieu de terrain.

La première mi-temps avait été frénétique, City luttant pour contrôler le centre du terrain face à la puissance et à la physique de Denis Zakaria, Carney Chukwuemeka et Mateo Kovacic.

Mais tout a changé avec l’introduction de Lewis, dont le sang-froid se voyait dans ses nombres de passes, l’adolescent complétant les 27 passes qu’il a tentées, permettant à City de mettre Chelsea sous une pression soutenue dans la préparation du but.

Il a gardé sa passe simple mais c’était précisément ce dont City avait besoin et, comme Guardiola l’a dit après le match, cela a donné à Ilkay Gundogan, Rodri et Kevin de Bruyne la plate-forme dont ils avaient besoin pour mieux performer.

Cependant, il était sans doute encore plus impressionnant en dehors du ballon, passant parfois à l’arrière droit et aidant à filtrer la défense de City aux côtés de Rodri, réalisant deux tacles réussis et montrant une intelligence tactique impressionnante en termes de positionnement.

Que son temps de jeu en Premier League ne soit que de 191 minutes avant ce match rend sa performance assurée encore plus impressionnante. Rico Lewis, l’avenir de City mais aussi leur présent.