Rico apparaît avec MxM Collection à AEW WrestleDream Zero Hour

Le troisième homme de MxM Collection a été dévoilé.

Avant leur match à AEW WrestleDream Zero Hour, Mansoor et Mason Madden ont révélé que Rico, l’ancien manager de Billy Gunn, serait dans leur coin pour leur prochain match contre The Acclaimed. Cependant, malgré la présence d’un troisième homme dans leur coin, cela n’a pas fonctionné pour les mannequins. À la fin du match, Rico a tenté d’aider Mansoor à remonter sur le ring, mais a fini par tomber sur Billy Gunn. Rico a tenté un coup de pied tournant mais Gunn l’a bloqué et a frappé le plus célèbre. Mansoor a vérifié Rico mais a fini par se faire présenter par The Acclaimed et a finalement été épinglé.

Rico est surtout connu pour son passage à la WWE, où il a d’abord dirigé Billy et Chuck en tant que styliste. Un angle a eu lieu où Billy et Chuck devaient se marier, mais avant la fin de la cérémonie de mariage, Billy a révélé que tout cela n’était qu’une ruse et que Rico était le cerveau derrière le coup publicitaire.

Après s’être séparé de Billy et Chuck, Rico est resté à la WWE jusqu’à sa libération en 2004. Il a lutté dans tout le Japon après sa libération et a finalement fini par prendre sa retraite, à l’exception d’un match qui a eu lieu en 2012.

Accès exclusif aux podcasts et newsletters