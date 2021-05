Ricky Schroder confronte un employé de Costco au sujet de l’exigence d’un masque

Ricky Schroder, ancienne star de « Silver Spoons » et « NYPD Blue », peut être vu en train de confronter un employé de Costco à propos de récents mandats de masque dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, qui a été publiée sur la page Facebook de Schroder, l’homme de 51 ans a demandé à un employé de Costco pourquoi il n’était pas autorisé à entrer dans le magasin démasqué.

« Parce que dans l’état de Californie et le comté de Los Angeles et Costco, il n’y a pas eu de changement dans notre politique de masque », a répondu l’employé, qui s’appelle Jason.

La vidéo de Schroder intervient quelques jours après que le Center for Disease Control and Prevention a annoncé que les personnes entièrement vaccinées contre le COVID-19 n’ont pas besoin de porter de masques dans la plupart des espaces intérieurs et extérieurs.

Suite:Ricky Schroder pose avec le tireur accusé de Kenosha après avoir aidé à financer son obligation de 2 millions de dollars

«Vous n’avez pas vu les nouvelles?» Répondit Schroder. «Nationwide Costco a déclaré que vous n’aviez pas besoin de porter de masque.»

Plusieurs détaillants, y compris Costco, ont abandonné leurs exigences de couverture faciale à la suite de l’annonce de CDC, mais, selon le PDG Craig Jelinek, uniquement dans « des endroits où l’État ou la juridiction locale n’a pas de mandat de masque ».

Cependant, la Californie et Los Angeles appliquent toujours des exigences de masque.

Suite:Les travailleurs essentiels soulèvent des inquiétudes au sujet du nouveau guide de masque CDC; les mandats de masque tombent dans certains États, restent dans d’autres: Dernières mises à jour du COVID-19

« En fait, ce n’est pas exact. Ce qui est exact, c’est que Costco va toujours au-delà des attentes en respectant la loi et le mandat en Californie n’a pas changé », a ajouté l’employé.

Schroder a poursuivi: « Les gens au pouvoir? Vous allez écouter ces gens? Ils ont détruit notre économie. Ils détruisent notre culture. Ils détruisent notre État. Et vous allez juste écouter leur des règles? »

Il a ensuite demandé un «remboursement de Costco» et a appelé les gens à «renoncer à votre adhésion à Costco jusqu’à ce qu’ils retirent ce (mandat de masque)».

En novembre 2020, l’acteur a été vu en train de prendre des photos avec Kyle Rittenhouse, accusé d’avoir tué deux personnes et en avoir blessé une lors d’une manifestation en réponse à la fusillade de Jacob Blake, un homme noir de 29 ans, qui a été blessé par balle. par la police en août.

Schroder a également payé partiellement la caution de 2 millions de dollars de Rittenhouse, ce qui a mis l’effort de collecte de fonds obligataire de Rittenhouse « au-dessus du sommet », selon l’avocat L. Lin Wood.

Suivez Jordan Mendoza sur Twitter: @jord_mendoza.