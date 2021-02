Le photographe Ricky Powell – souvent appelé le quatrième Beastie Boy ‘- est décédé, a-t-on rapporté.

Powell – qui était célèbre pour ses photos emblématiques du hip-hop – serait décédé lundi d’une insuffisance cardiaque.

Le joueur de 59 ans était surtout connu pour sa relation étroite avec Mike D, Ad-Rock et MCA des Beastie Boys.

Sa gestion a confirmé sa mort sur le site de musique Pitchfork.

Le directeur et partenaire commercial Tono Radvany a déclaré: « Je veux juste que tout le monde sache qu’il était un homme très spécial, et il nous manquera beaucoup. »

Il a capturé des images de Run-DMC, Chuck D, LL COOL J, Madonna, Eric B et Rakim, Keith Haring, Andy Warhol, Basquiat, l’actrice Sofia Coppola, l’acteur Vin Diesel et d’innombrables autres.

Roots ‘Questlove a été parmi les premiers artistes Hip Hop à lui rendre hommage en citant une lyrique du single «Car Thief» des Beastie Boys dans lequel il est mentionné.

LL COOL J a également rendu hommage avec une photo du couple ainsi que les mots «capturé la culture … Reste au pouvoir».

Selon Pitchfork, Powell est né à Brooklyn et a passé du temps dans l’Upper West Side de Manhattan, mais est devenu majeur à Greenwich Village,

Il était diplômé du LaGuardia Community College et du Hunter College, mais a commencé la photographie par dépit après avoir trouvé un appareil photo laissé par une ex-petite amie.

Powell a décidé de faire quelque chose de lui-même pour lui montrer ce qu’elle manquait.

En plus des artistes hip-hop, il a également photographié New York des paillettes artistiques dont Keith Haring, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Sofia Coppola et Laurence Fishburne.

Mais peut-être que la plupart des photos emblématiques ont été prises avec les Beasties, et il a fait des apparitions régulières lors de leurs tournées et de leurs vidéos.

On peut le voir en train de lire un exemplaire de Popular Science dans leur vidéo «(You Gotta) Fight For Your Right (To Party)».

Powell a également été immortalisé dans le La chanson «Car Thief» de Paul’s Boutique: «Homeboy, jette l’éponge / Ta fille s’est fait baiser par Ricky Powell.»

On trouvait souvent Powell errant dans son quartier, appareil photo à la main et aimait parler du «lien chimique» entre le photographe et le sujet.

Il a également animé une émission à la télévision publique de New York intitulée Rappin ‘With the Rickster, qui mettait en vedette des amis célèbres aux côtés de la distribution unique de personnages de New York.