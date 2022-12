Ricky Pond alias Dancing Dad Grooves sur “Mehndi Laga Ke Rakhna” de DDLJ, la vidéo devient virale

Si vous utilisez fréquemment Instagram, vous avez probablement vu des vidéos d’un père américain dansant sur de la musique indienne. L’homme s’appelle M. Pond, se présente comme un «père dansant» et publie souvent des vidéos de sa danse avec ses enfants et sa famille. Le danseur, qui s’est d’abord fait connaître grâce à ses vidéos sur TikTok, compte plus de 61 500 followers sur Instagram. Une vidéo récente de lui dansant sur Mehndi Laga Ke Rakhna par Lata Mangeshkar et Udit Narayan est devenue virale sur Internet. La chanson est tirée du film bollywoodien à succès de 1995 Dilwale Dulhania Le Jayenge avec Shahrukh Khan et Kajol.

Dans la vidéo, on voit Ricky Pond faire des mouvements amusants qui vous donneront instantanément envie de groover. La bobine montrait l’homme portant un sweat-shirt noir et un pantalon de survêtement bleu. On peut également remarquer le décor de Noël posé sur le sol en arrière-plan. Parallèlement à la vidéo, il a écrit une légende qui disait: “J’ai fait du désordre avec les décorations. Nettoyer ou danser, je choisis de danser !

La vidéo a accumulé plus de 48 000 vues à ce jour. L’un des utilisateurs a félicité le père dansant et a écrit: «C’est incroyable. J’aime ta façon de danser ». Un autre utilisateur a écrit : “Hey papa danseur, peux-tu s’il te plaît danser sur Patli Kamariya Mori ? C’est une tendance vraiment drôle ». Un troisième utilisateur a ajouté: «La danse en option est plus joyeuse que le nettoyage. Et cela nous a donné de la joie aussi ».

Plus tôt, M. Pond a partagé une vidéo de lui dansant sur la chanson très acclamée, Dhoom Again, du film Dhoom 2. La chanson est chantée par Vishal Dadlani et Dominique Cerejo. Dans la vidéo, on le voit montrer ses pas de danse fous qui ont laissé les médias sociaux stupéfaits.

La vidéo, avec près d’un lakh de vues jusqu’à présent, est inondée de réactions d’utilisateurs de médias sociaux louant les mouvements de danse de l’homme.

