Ricky Martin vient de montrer le plus petit membre de sa famille sur les réseaux sociaux.

Le 17 décembre, la chanteuse de « Livin ‘La Vida Loca » a partagé une photo de Renn, son fils de 10 mois avec mari Jwan Yosef, sur Instagram. Avec de grands yeux bruns, il est à peu près aussi adorable qu’ils viennent!

Ricky a écrit dans la légende, « Mi #babyRenn. »

Les fans ont jailli sur le tout-petit dans la section des commentaires, avec une écriture, « Oh My Goodness regarde ce Mini Ricky. »

Un autre a plaisanté, « Maintenant c’est un mec mignon! Et le bébé aussi! »

Ricky et Jwan, un peintre suédois, se sont mariés en 2018. Le couple, qui sont également parents de jumeaux de 12 ans Valentino et Matteo et fille Lucie, qui fête ses 2 ans la veille de Noël, a annoncé la naissance de Renn en octobre.

« Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido », a écrit l’artiste aux côtés d’un Instagram photo de lui et Jwan avec Renn, qui se traduit par « notre fils Renn Martin-Yosef est né ».

le Assassinat de Gianni Versace étoile ouverte à Divertissement ce soir en juillet sur la paternité et les défis uniques auxquels les pères sont confrontés maintenant que Valentino et Matteo sont préadolescents.