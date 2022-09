Ricky Martin intente une action en justice de 20 millions de dollars contre son neveu qui l’a accusé d’abus sexuels – National

Ricky Martin a intenté une action en justice de 20 millions de dollars contre son neveu, qui a accusé en juillet le chanteur d’abus sexuels.

Selon NBC News, qui a obtenu le documents judiciairesMartin accuse son neveu, Dennis Yadiel Sánchez Martin, d’avoir fait ces allégations “sans cause probable, avec un sérieux mépris pour la vérité et sachant qu’elles étaient fausses”.

Dans le dossier légal, Martin, 50 ans, a allégué que son neveu “d’âge légal” avait tenté “d’assassiner” sa carrière et sa réputation. Martin a affirmé qu’il avait été “persécuté, assiégé, harcelé, traqué et extorqué” par son neveu.

En juillet, le neveu a déposé une ordonnance d’interdiction temporaire contre Martin. Il a revendiqué une relation amoureuse de sept mois entre lui et le Vivre la vie folle le chanteur avait tourné au vinaigre et lui avait fait « craindre pour sa sécurité ».

Martin a nié avec véhémence toutes les allégations.

Le 21 juillet, le neveu a volontairement retiré son dossier contre Martin, obligeant un juge de Porto Rico à refuser la prolongation de l’ordonnance d’interdiction temporaire.

“Comme nous l’avions prévu, l’ordonnance de protection temporaire n’a pas été prolongée par le tribunal”, lit-on dans une déclaration des avocats de Martin à l’époque. “L’accusateur a confirmé au tribunal que sa décision de rejeter l’affaire était la sienne, sans aucune influence ou pression extérieure, et l’accusateur a confirmé qu’il était satisfait de sa représentation légale dans l’affaire.”

“Ce n’était jamais rien de plus qu’un individu troublé faisant de fausses allégations sans absolument rien pour les étayer”, ont ajouté les avocats. “Nous sommes heureux que notre client ait vu justice et puisse maintenant aller de l’avant avec sa vie et sa carrière.”

Selon le procès contre son neveu, Martin a affirmé qu’il recevait toujours des messages de son ancien accusateur. Entre octobre 2021 et janvier 2022, Martin a affirmé qu’il recevait plus de 10 messages par jour de son neveu.

Le procès accuse également Sánchez d’avoir publié le numéro privé de Martin sur Instagram, ce qui a obligé le chanteur à changer de numéro.

Martin poursuit pour au moins 20 millions de dollars de dommages-intérêts parce que plusieurs «futurs projets artistiques» et des contrats de plusieurs millions de dollars ont été perdus à la suite des allégations, a-t-il affirmé dans le dossier du tribunal.

