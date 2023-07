Ricky Martin et Jwan Yosef se séparent et annoncent leur divorce – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Ricky Martin et Jwan Yossef ont confirmé le 6 juillet qu’ils divorçaient après six ans de mariage. « Nous avons décidé de mettre fin à notre mariage avec amour, respect et dignité pour nos enfants et en honorant ce que nous avons vécu en couple pendant toutes ces merveilleuses années », ont-ils déclaré. PERSONNES. « Notre plus grand désir maintenant est d’avoir une dynamique familiale saine et une relation centrée sur la paix et l’amitié pour continuer l’éducation commune de nos enfants, en préservant l’amour et le respect que nous avons les uns pour les autres. »

Ricky et Jwan se sont rencontrés via Instagram en 2015, et ils ont confirmé leur romance six mois plus tard au printemps 2016. Ils sont devenus officiels du tapis rouge au gala amfAR Inspiration cette année-là, et Ricky a annoncé ses fiançailles avec Jwan lors d’une interview en novembre 2016 sur Le spectacle d’Ellen DeGeneres.

En janvier 2018, Ricky a confirmé que lui et Jwan s’étaient mariés, bien que la date exacte de leur mariage ne soit pas claire. «Je suis un mari, mais nous faisons une grosse fête dans quelques mois. Je vous tiendrai au courant », a-t-il déclaré à l’époque dans une interview avec E ! Nouvelles. « Nous avons échangé nos vœux. »

Ensemble, Ricky et Jwan ont deux enfants : une fille, Lucie4 ans et un fils, Renn3. De plus, Ricky a deux enfants – des jumeaux Matteo et Valentino – qu’il a accueilli en 2008, avant d’être avec Jwan.

Jwan est un peintre et artiste acclamé. Ricky avait précédemment révélé qu’il avait contacté pour la première fois l’homme de 38 ans lorsqu’il avait vu une partie de son travail sur les réseaux sociaux. « Je l’ai vu et j’ai dit: » Oh mon Dieu, je vais l’épouser « », se souvient Ricky. « C’est l’homme le plus romantique que j’ai jamais rencontré. » Ricky et Jwan ont passé des mois à se connaître en ligne avant de se rencontrer en personne. « Nous avons parlé pendant environ six mois sans que j’entende sa voix », a admis le chanteur dans une interview en 2017. « Nous avons parlé d’art. Rien de sexy. Je te jure, rien de sexy. Il s’agissait de notre art et de la vie en général. Ils ont commencé à sortir ensemble après s’être rencontrés à Londres pour la première fois.

