Ricky Martin accusé d’inceste abusif avec son neveu de 21 ans

On ne sait pas ce qu’il se passe cette semaine mais on aimerait bien que ça s’arrête, tout de suite. Hier, il a été révélé que le père d’Elon Musk, âgé de 75 ans, avait eu un enfant avec sa belle-fille de 35 ans qu’il avait élevée depuis qu’elle avait 4 ans. Yikes sur les putains de vélos. De toute évidence, nous n’avions pas cela sur notre carte BINGO 2022, mais Elon Musk est un cinglé, il n’est donc pas vraiment difficile de croire que sa pomme était à proximité de l’arbre dont il est tombé.

Cependant, CETTE histoire… eh bien, ça n’arrive pas trop souvent mais… nous sommes un peu choqués.

Ricky Martin pourrait être condamné à 50 ans de prison pour inceste avec son neveu

Le chanteur latino actuellement emblématique a peut-être perdu le statut qu’il a acquis au cours de sa longue carrière aux yeux du public. Selon Yahoo! Nouvelles, Ricky Martin a été accusé d’avoir eu une relation incestueuse abusive avec son neveu de 21 ans et artiste Dennis Yadiel Sanchez. L’identité de Sanchez n’a été révélée qu’aujourd’hui après qu’une plainte anonyme a été déposée via la loi sur la prévention et l’intervention en matière de violence domestique. Martin aurait entretenu une relation de 7 mois avec un membre de sa famille et serait devenu obsessionnel lorsque Sanchez a rompu les choses.

La plainte a été déposée à Porto Rico et selon leurs lois, l’inceste est un crime très grave passible d’une peine de 50 ans de prison. Plus tôt ce mois-ci, Martin s’est rendu sur Twitter pour dénoncer les accusations portées contre lui, mais personne n’aurait deviné que son accusateur était son neveu.

“L’ordonnance de protection prononcée contre moi est basée sur des allégations complètement fausses, je répondrai donc tout au long du processus judiciaire avec les faits et la dignité qui me caractérisent”, a écrit Martin. “Parce qu’il s’agit d’une affaire juridique en cours, je ne peux pas faire de déclarations détaillées pour le moment. Je suis reconnaissant pour les innombrables messages de solidarité, et je les reçois de tout mon cœur.

Le procès judiciaire débute le 21 juillet et va sans aucun doute créer une frénésie médiatique à la lumière de cette nouvelle révélation. Nous nous joindrons certainement à la mêlée lorsque la procédure commencera.