Ricky Martin, 52 ans, fait battre le cœur dans un piège à soif torse nu alors qu’il montre son physique dans un selfie torride

Ricky Martin a fait monter la température en posant pour un selfie sexy.

Le chanteur de Livin’ La Vida Loca, âgé de 52 ans — qui a récemment partagé de rares clichés de lui-même avec ses jeunes enfants — a pris Instagram pour mettre en valeur ses abdominaux ciselés samedi.

Il a affiché son grand torse et ses tatouages ​​sur les épaules alors qu’il était vêtu seulement d’un pantalon de survêtement gris.

Le chanteur portoricain semblait profiter de sa journée de repos, prenant ce selfie idiot sous un angle élevé avec la langue tirée.

« Et c’est vendredi ! Super week-end, vous tous ! » le doubleur d’Hercule écrit dans la légende.

Les mèches brunes du chanteur étaient coupées courtes et il avait l’air fringant avec sa barbe soigneusement taillée.

Son message suggestif a été un succès auprès de ses 18,6 millions de fans, accumulant plus de 254. 3 000 likes et des centaines de commentaires de supporters louant le physique impressionnant de l’acteur.

L’un des principaux commentaires disait : « La photo parfaite « C’est vendredi et le corps le sait ». »

Un autre a répondu aux regards du multi-trait d’union en disant : « Est-ce juste moi ou est-ce qu’il faisait vraiment chaud ici ? »

Le chanteur Vente Pa’ Ca a fait ses débuts sur la scène musicale en 1984 en tant que membre du boys band latino-américain Menudo, à l’âge de 12 ans.

Il se sépare du groupe à succès dans les années 90 et lance sa carrière solo. Le 11 mai 1999, il sort son album éponyme en anglais avec des succès mondiaux dont Livin’ La Vida Loca, Spanish Eyes et Maria.

Lorsqu’il n’est pas occupé à écrire et à jouer, Ricky a les mains pleines pour élever ses quatre enfants.

Il partage Lucia, cinq ans, et Renn, quatre ans, avec son ex-mari Jwan Yosef, 40 ans, dont il s’est séparé en 2023.

Le chanteur avait déjà accueilli les jumeaux Valentino et Matteo, âgés de 16 ans, par maternité de substitution.

En mars, il a parlé franchement de sa vie amoureuse, parlant de sa rupture choc avec son mari Jwan.

Ricky a fait une apparition spéciale sur Watch What Happens Live, révélant qu’il ne cherche pas de nouveau partenaire pour le moment et qu’il se concentre sur lui-même et ses enfants.

«Je suis super cool. Je m’occupe simplement de mes enfants et je passe du temps avec eux. Je suis dans un très bon endroit et j’aime ça comme ça. Je suis toujours un flirt, mais, vous savez, je suis vraiment cool », a-t-il déclaré.

L’acteur a également parlé des messages directs dans sa boîte de réception depuis qu’il a parlé à GQ de son fétichisme des pieds.

« C’était comme si j’avais donné le feu vert à tout le monde, et tout le monde continue… Tout le temps », a-t-il déclaré à propos des photos de pieds de ses abonnés. « C’est tout ce que j’ai maintenant, et j’en suis vraiment content. »

Il a ajouté : « Je veux dire, certains sont plutôt bizarres. Je me dis « Oh non. »‘

Et pendant un segment de l’émission intitulé Pillow Talk, Ricky a répondu aux questions rapides d’Andy.

Après avoir été invité à décrire « quel genre d’amant » il est, Martin a répondu : « Généreux, attentionné, passionné ».