Ricky Lallawmawma signe une prolongation de contrat avec le Jamshedpur FC

Le Jamshedpur FC a conclu avec succès une prolongation de contrat avec le défenseur Ricky Lallawmawma, a confirmé le club dimanche.

La prolongation de contrat verra le défenseur de Mizo, qui était un rouage essentiel de l’équipe dirigée par Owen Coyle qui a remporté le Shield, enfiler le maillot du Jamshedpur FC jusqu’en mai 2024, a indiqué le club.

Ricky Lallawmawma, avec ses capacités de défense stables et ses courses rapides sur le flanc gauche, est rapidement devenu un favori des fans et a joué un rôle déterminant dans la conduite de Jamshedpur à 15 draps propres au cours des deux saisons. Le défenseur a enregistré des statistiques impressionnantes sur deux saisons – 130 plaqués, 63 interceptions, 84 dégagements et 75 contres. Il a également remporté le prix du héros du match pour sa performance de premier ordre contre NorthEast United lors d’une victoire passionnante 3-2 la saison précédente.

En signant la prolongation, Ricky s’est exclamé sa joie de continuer sous les couleurs rouges de Jamshedpur. Il a déclaré: «Ce fut un voyage de rêve avec Jamshedpur et je suis extrêmement ravi de continuer à représenter les bruyants Red Miners. Nous avons grandi et ensemble, nous avons obtenu un énorme succès au cours des deux dernières saisons. Mais nous ne serons pas là uniquement pour défendre le titre de Champions de l’Inde, mais aussi pour remporter des trophées cette fois devant les fans alors que nous jouons dans un JRD Tata Sports Complex plein à craquer.

Né à Mizoram, Lallawmawma a commencé sa carrière avec Aizawl où il a été nommé capitaine. Il a ensuite rejoint ses rivaux locaux, Chanmari en 2014, poste où il a travaillé avec Zo United et Aizawl FC.

Le 17 août 2017, il a signé pour Mohun Bagan pour jouer dans la I-League. Ricky a ensuite signé pour ATK lors de la saison 2018-19, réalisant des performances exceptionnelles lors de sa première saison ISL, enregistrant 17 apparitions pour le club basé à Kolkata.

Il a rejoint Jamshedpur avant la saison 2020-21, où il a joué sous Owen Coyle et s’est approprié le poste d’arrière gauche. La même saison, il a contribué à aider la ligne de défense à obtenir un record du club de clean sheets (8). La saison suivante, le Jamshedpur FC a remporté le bouclier des vainqueurs de la ligue avec le plus grand nombre de points (43) obtenus par n’importe quel club de l’ISL. Ricky a disputé tous les matchs (42 matchs) au cours des 2 dernières saisons, démontrant ainsi sa constance ainsi que sa discipline.

A LIRE AUSSI | Championnat SAFF : l’entraîneur indien U-20 Shanmugam Venkatesh fait l’éloge des installations d’Odisha

L’entraîneur-chef du Jamshedpur FC, Aidy, était ravi de voir Ricky continuer. Il a expliqué l’importance de l’avoir dans l’équipe, “Ricky a toujours été un joueur d’équipe et un mur pour Jamshedpur. Avec les autres défenseurs, il a fait un travail fantastique à l’arrière et tout le monde a remarqué ses incroyables contributions au cours des deux dernières saisons.

Ricky a également exprimé sa joie de travailler avec le nouveau gaffer, Aidy Boothroyd. Il a déclaré: «Je suis impatient de travailler avec le Gaffer. Il est la bonne personne pour mener l’équipe vers plus de gloire. Son expérience et son style montreront les résultats cette saison et impressionneront également les fans du Furnace.

Ricky Lallawmawma continuera à porter le numéro 6 de l’équipe du Jamshedpur FC et rejoindra l’équipe pour la pré-saison à la mi-août.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici