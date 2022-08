Ricky Lake montre une transformation des cheveux courts au milieu d’une bataille contre l’alopécie – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ken McKay/ITV/Shutterstock

Allez Ricky ! Allez Ricky ! Ancien animateur de talk-show Lac Ricki, 53 ans, a partagé une mise à jour positive sur sa bataille contre l’alopécie avec ses 246 000 fans Instagram le mercredi 10 août. Dans le message, Ricki a inclus une photo à gauche qui a été prise en 2019 après s’être rasée la tête en raison de l’état de ses cheveux. À droite, Ricki était magnifique alors qu’elle faisait ses débuts avec une chevelure épaisse. Comme les fans le savent, Ricki avait été ouverte sur la perte de cheveux pendant la majeure partie de sa vie d’adulte.

Dans la légende de la photo, Ricki a été honnête avec ses abonnés à propos de son parcours. « Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas ou ne se souviennent pas de mon parcours personnel. Ces côte à côte montrent le succès spectaculaire que j’ai eu en utilisant les produits @harklinikken », a déclaré Ricki, faisant référence à une gamme de soins capillaires développée pour les personnes atteintes de son état. “Je suis leur protocole simple et facile depuis plus de 2 ans maintenant. Les gens demandent tout le temps », a déclaré Ricki.

Elle a ensuite expliqué à quel point il est facile d’utiliser le produit remarquable qu’elle a découvert. “J’utilise leur shampoing, leur revitalisant tous les jours et leur extrait la nuit. Je ne pourrais pas être plus heureux de mes résultats et d’être enfin en paix avec mes luttes contre la perte de cheveux. Ricki a terminé la légende en déclarant que les photos ont été prises à un an d’intervalle. La première photo a été prise le 31 décembre 2019. La deuxième photo a été prise le 27 janvier 2021.

La veille, le mardi 9 août, Ricki a partagé des nouvelles plus excitantes – qu’elle a lancé son propre podcast ! À côté d’une vidéo d’elle devant un micro, elle a écrit : “Mes amis, je suis ravie de vous faire savoir que j’ai commencé à enregistrer mon nouveau podcast avec le fabuleux @thekalenallen ! L’émission s’appelle Raised by Ricki et vous est présentée par @lemonadamedia.

Nous parlerons de tout ce qui concerne #therickilakeshow. Si vous étiez un invité de l’ancienne émission à l’époque, nous voulons avoir de vos nouvelles !”

