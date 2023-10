Ricky Kej blâme Trevor Noah pour l’échec de l’émission de Bengaluru : « S’il… »

Le musicien Ricky Kej, trois fois lauréat d’un Grammy Award, a critiqué mercredi Trevor Noah dans un long message sur les réseaux sociaux après que le comédien a publié une note d’adieu pour résumer sa tournée « Off The Record » en Inde. Notamment, la tournée du comédien est devenue un sujet de bavardage et de débat après que ses deux spectacles à Bengaluru aient été interrompus en raison de problèmes audio sur place. Le comédien, à son poste, a promis de revenir en ville.

M. Kej n’a cependant pas été convaincu par sa note et lui a en partie imputé l’échec de l’émission. Il a noté que chaque « artiste responsable et attentionné » effectue une « vérification du son » et une « reconnaissance de la salle » approfondies avant un spectacle. Bien que le musicien ait reconnu des problèmes liés à la gestion de l’événement, il s’est dit choqué que M. Noah l’ait fait. ne pas procéder personnellement à une « reconnaissance » du lieu, ni communiquer les exigences et spécifications techniques aux organisateurs de l’événement.

« Si Trevor Noah se souciait vraiment de ses fans qui achètent des billets, alors il se serait fait un devoir d’arriver plus tôt dans la journée (ou la nuit précédente) et aurait personnellement effectué une reconnaissance de la salle, testé son microphone et assuré que le son était optimal. Je suis sûr qu’il fait cela dans d’autres lieux prestigieux partout dans le monde, et je suis choqué de réaliser qu’il n’a pas pris la peine de le faire à Bangalore. C’est la responsabilité de l’artiste. Chaque artiste/comédien/groupe a des exigences et des préférences personnelles en matière de son… et se présenter simplement à l’événement, sans même vérifier son son, est extrêmement irresponsable », a-t-il écrit.

Voir le tweet ici :

Bien que je sois d’accord sur le fait qu’il y a eu de nombreux problèmes liés à la gestion d’événements lors du salon de Bengaluru pour @Trevornoah .. il existe quelque chose connu sous le nom de « Soundcheck » et de « Venue Recce » que tout artiste responsable et attentionné effectue avant un spectacle.

Si Trevor Noah se souciait vraiment de… https://t.co/uzhjGyLcya – Ricky Kej (@rickykej) 4 octobre 2023

Ne s’arrêtant pas là, le musicien a mentionné d’autres artistes internationaux qui ont organisé des « événements très réussis » à Bangalore parce qu’ils « ont travaillé avec toutes les personnes impliquées pour offrir un concert spectaculaire ».

« Quand Deep Purple, Pink Floyd, Beyoncé, Black Eyed Peas, Iron Maiden, Bryan Adams, Metallica, Symphony Orchestras, Russel Peters, etc. ont eu des événements très réussis à Bangalore, pourquoi Bangalore est-elle saccagée maintenant? », il a écrit.

« Trevor a également attribué cet incident à « l’Inde » dans son ensemble, ce qui est de très mauvais goût. Il s’agit certainement d’un cas de gestion d’événements épouvantable, mais plus important encore d’un artiste très complaisant et irresponsable avec un mépris total pour ses fans payants (et l’Inde)… qui blâme tout le monde et tout sauf lui-même », a-t-il conclu son long message.

M. Noah devait se produire au Manpho Convention Center à Bangalore la semaine dernière dans le cadre de sa tournée « Off the Record ». Les organisateurs ont annulé les deux spectacles en raison de problèmes audio sur place. Cependant, M. Noah s’est excusé auprès de ses fans qui sont venus jusqu’au bout pour le regarder et a promis un remboursement complet.

Il s’est produit au Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, Delhi-NCR les 22, 23 et 24 septembre, et à Mumbai le 30 septembre.