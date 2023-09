Ricky Hatton sur ses plus grandes batailles, à l’intérieur et à l’extérieur du ring | « J’avais l’impression d’avoir laissé tomber le pays » | Nouvelles de boxe

Ricky Hatton donne un aperçu brut et captivant de sa vie dans un nouveau documentaire.

Le film original Le Ciel Hatton est publié jeudi. Il retrace son voyage depuis ses humbles débuts sur le domaine de Hattersley jusqu’à ses apparitions électrisantes sur le Strip de Las Vegas. Conte de triomphe et de bouleversements, Hatton dresse le portrait intime d’un héros sportif marqué par l’éclat et les imperfections.

Dans une interview exclusive avec Sports aériensRicky Hatton a offert son point de vue sur le documentaire et a discuté de ses combats contre la santé mentale, des hauts et des bas de sa carrière et du prochain match revanche entre Liam Smith et Chris Eubank Jr qui devrait avoir lieu à l’AO Arena de Manchester le 2 septembre.

Image:

Le grand triomphe de Hatton est survenu contre Kostya Tszyu à la Manchester Arena





Regarder sa vie se dérouler à l’écran a eu un impact émotionnel. « C’était très dur, mais je pense que c’était aussi très agréable parce qu’il y a une histoire à raconter. Tout le monde connaît ma santé mentale. Mais je pense que personne ne savait en profondeur à quel point c’était grave parce que c’était assez horrible », » il a dit Sports aériens.

Le combat de Hatton contre la santé mentale n’a pas émergé uniquement à la suite de son affrontement de mai 2009 avec Manny Pacquiao, qu’il a perdu par KO au deuxième tour. Le documentaire met en lumière les luttes internes auxquelles il a été confronté même lorsqu’il était au sommet du sport.

« J’ai toujours eu quelque chose dès le premier jour, un peu de paranoïa, un manque de confiance en moi », a révélé Hatton.

En décembre 2007, « The Hitman » avait boxé une autre légende du sport, défiant Floyd Mayweather et subissant une défaite par arrêt au 10e round. Il a eu du mal par la suite.

Image:

Hatton a été aux prises avec une multitude de problèmes en dehors de la boxe





Hatton a déclaré : « Le combat contre Mayweather est arrivé et j’avais l’impression que j’allais laisser tomber le pays. J’ai dit à tout le monde que j’allais gagner, et je ne l’ai pas fait. Je ne pouvais pas quitter la maison. [his mental health problems] était toujours là dès le premier jour. Je pense qu’après le combat contre Mayweather, cela s’est déclenché.

« J’ai eu beaucoup de combats après le combat de Mayweather où j’avais affaire à des problèmes de santé mentale. Puis, après le combat de Pacquiao, j’ai dû raccrocher les gants et je me suis brouillé avec pratiquement tout le monde dans ma vie. »

Le film dévoile également le parcours de Hatton vers l’acceptation de soi, un chemin qui l’a conduit vers un lieu de contentement. « J’adorerais revenir en arrière et me battre encore pour les titres mondiaux et emmener tout le monde à Vegas. Mais quand on a vécu ce que j’ai vécu, j’ai regardé la mort en face, je me sens très heureux. et je suis très contente de ma vie maintenant », a partagé Hatton.

Au milieu des récits personnels révélateurs, les moments culminants de Hatton transparaissent. Son triomphe sur Kostya Tszyu, un combat que beaucoup considéraient comme ingagnable à l’époque, reste un moment fort apprécié.

Image:

Hatton raconte son histoire dans un nouveau documentaire sur Sky





« C’était un combat absolument brutal. Puis l’esprit sportif dont nous avons tous les deux fait preuve après. Moi, j’ai attrapé le micro, je l’ai félicité et je lui ai dit : ‘Je serai ton ami, si tu as besoin de moi pour des conseils, Ricky' », se souvient Hatton.

Il reste une source d’inspiration aussi bien pour les passionnés de boxe que pour ceux qui ont affronté leurs propres combats. « Pour boxer dans le domaine municipal, l’école locale et tous mes camarades avec qui je suis allé à l’école regardent mon nom allumé dans les lumières de Las Vegas », a déclaré Hatton. « C’était la fin de l’arc-en-ciel, c’était un truc de conte de fées. »

Son film est un portrait intime du parcours d’un grand boxeur, qui englobe à la fois les victoires exaltantes et les combats ardus menés au-delà du ring.

Hatton sur Smith contre Eubank II

Personne ne comprend mieux l’importance d’un grand combat à la Manchester Arena que Hatton. Le lieu a été le théâtre de ses plus grands triomphes et samedi, Liam Smith y affrontera Chris Eubank Jr.

Smith a infligé à Eubank sa première défaite par arrêt lors du premier combat, et Hatton a déclaré : « Le combat de Liam s’est endurci, il a l’expérience.

« Chris avait ses succès au début du combat, ça se passait plutôt bien. Mais Liam l’a mis dans le coin, a soutenu son attaque et l’a fait sortir de là. »

Il pense que Smith gagnera le deuxième combat. « Mais je ne pense pas que ce soit une fatalité », a-t-il déclaré. « Je pense que celui-ci sera beaucoup plus proche et Liam doit s’en rendre compte.

« Cette fois, il doit se préparer à la guerre. »

