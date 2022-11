Ricky Hatton sur le chemin qu’Adam Azim doit suivre pour devenir une superstar : « Il n’y a aucune raison de ne pas le faire » | Nouvelles de boxe

Le week-end dernier, Ricky Hatton a dit au revoir à ses supporters à Manchester, boxant une dernière exhibition avec Marco Antonio Barrera.

Le week-end prochain, Adam Azim franchit la première étape clé de sa jeune carrière en affrontant Rylan Charlton le dimanche 27 novembre, en direct sur Sports du ciel.

Comme Hatton l’a fait, Azim est devenu professionnel à un très jeune âge, de même qu’il boxe en super-léger et il veut se construire comme une star de la boxe britannique.

Ricky Hatton était de bonne humeur après son exposition de boxe avec son ami Marco Antonio Barrera



Hatton lui-même avait des conseils pour Azim lorsqu’il s’agissait de suivre cette voie.

“Continuez à écouter, à apprendre, tout ce que vous pouvez apprendre, n’ayez jamais peur d’apprendre. Dès que nous pensons que nous savons tout, que ce soit la boxe, le football ou quoi que ce soit, juste dans la vie, dès que vous pensez que vous savez tout, je pense vous avez terminé”, a expliqué Hatton en s’adressant à Sports du ciel.

“Gardez l’esprit ouvert, écoutez tous les conseils, travaillez dur, entraînez-vous dur, écoutez dur. Si vous avez quelques ralentisseurs en cours de route – vous pourriez perdre un combat ou vous pourriez avoir quelques performances douteuses, tout est question d’apprentissage.

Adam Azim admet que Rylan Charlton est son plus gros test à ce jour mais suggère qu’il ne craint pas la puissance de frappe de Charlton alors qu’ils se préparent pour leur combat le 27 novembre à Alexandra Palace



“Continuez et vous y arriverez éventuellement. La boxe n’est pas là où vous commencez. C’est là où vous finissez.”

Hatton sait ce qu’il a fallu pour devenir une superstar. “C’est quelque chose avec lequel vous devez naître. Mais même si vous n’êtes pas né avec et que vous avez le désir d’écouter et d’apprendre, soyez assez intelligent pour suivre les conseils et les informations que quelqu’un vous donne”, a-t-il déclaré. .

“Parfois, les meilleurs combattants ne gagnent pas toujours. S’il y a une chose que la boxe nous a apprise, il y a toujours de gros bouleversements. Ainsi, les combattants les plus talentueux, ou les favoris dans les combats, ne gagnent pas toujours. C’est parce que quelqu’un s’est un peu préparé mieux, avait le meilleur plan de jeu, s’entraînait un peu plus dur.”

Ben Shalom pense qu’Adam Azim est l’avenir de la boxe britannique et se réjouit d’avoir signé avec BOXXER un contrat à long terme



Azim a des capacités. Mais ce n’est pas tout ce dont il aura besoin pour aller jusqu’au bout. “Je pense que vous pouvez dire à n’importe quel jeune à un jeune âge, que vous soyez né avec ou que vous ne soyez pas né avec, si vous travaillez dur, écoutez, apprenez, absorbez tout, il n’y a aucune raison de ne pas le faire. “, a déclaré Hatton.

“S’il y a quelqu’un de meilleur que vous, vous devez travailler plus dur et si vous faites cela, vous pouvez aller au-delà d’eux.

“Parce qu’il y a eu des combattants très, très médiocres qui ont atteint le sommet parce qu’ils le voulaient plus que le talent et je pense que c’est le meilleur conseil que je puisse probablement donner à n’importe quel jeune. C’est de le vouloir plus.”