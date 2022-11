Ricky Hatton revient sur le ring pour une exposition avec la légende mexicaine Marco Antonio Barrera à Manchester | Nouvelles de boxe

Ricky Hatton est revenu sur le ring pour affronter la légende de la boxe Marco Antonio Barrera lors d’une exposition à l’AO Arena de Manchester samedi.

“Il n’y a qu’un seul Ricky Hatton.” Le chant a résonné dans les gradins avant même que l’homme lui-même n’apparaisse une dernière fois dans sa bien-aimée Manchester Arena.

Le lieu avait été le site de certaines de ses plus grandes soirées, y compris sa victoire historique sur Kostya Tszyu, ainsi qu’un retour amer qui s’est soldé par une défaite contre Vyacheslav Senchenko il y a 10 ans.

Image:

Hatton motors à travers son exposition avec Barrera





Mais cette occasion n’était pas un retour. C’était une exposition, vraiment une célébration pour que Hatton et ses fans puissent se souvenir des bons moments une dernière fois. Ils pourraient encourager leur héros et chanter à nouveau “Blue Moon” pendant que Hatton faisait son ringwalk emblématique.

En Marco Antonio Barrera, une légende de la boxe mexicaine lui-même, Hatton avait un véritable ami et le fleuret idéal pour cette exposition de huit rounds de deux minutes avec des gants de 16 onces et sans gagnant ni perdant.

Ce qu’il y avait, c’était beaucoup de bruit et un rugissement assourdissant s’éleva alors que Hatton levait les bras vers sa foule.

Dans une belle touche, l’arbitre vétéran Mickey Vann est sorti de sa retraite pour être lui-même l’homme du milieu une dernière fois.

Il n’avait pas grand-chose à faire alors que Hatton manœuvrait sur le pied avant et commençait à frapper Barrera avec des jabs, à le repousser et à chercher un coup de poing de marque sur le corps.

Barrera a maintenant 48 ans, contre 44 pour Hatton, mais ne s’était pas complètement oublié en tant que combattant, amenant Hatton sur un court mais droit juste avant la fin de leur premier tour.

Hatton a fouetté un crochet gauche jusqu’au menton, seulement pour que Barrera visse son uppercut de plomb dans la mâchoire du Mancunien.

Aucun des deux ne perdait le contrôle, mais chacun voulait rappeler à l’autre qu’il y avait toujours un vrai combattant, bien qu’ancien, là-dedans.

Hatton a vu une ouverture pour son crochet droit et l’a lancé avec enthousiasme. Il a commencé à injecter plus de puissance dans ses coups de poing, son visage se renfrognait alors même qu’un groupe dans la foule menait les acclamations autour de lui.

Image:

Ni l’un ni l’autre n’avait peur d’échanger des coups secs





Il a travaillé Barrera soudainement sur les cordes et le mettrait sous pression. Barrera a rassemblé ses réserves pour rattraper Hatton avec la réponse occasionnelle.

Ils ont également échangé des coups de poing charnus au dernier tour, chacun s’assurant de terminer en beauté en lâchant la main.

Hatton en particulier a parcouru ces huit manches. Il avait montré à quel point il était venu de l’époque où le poids montait en ballon et de ses propres problèmes de santé mentale. C’était la question qu’il avait voulu soulever et défendre à travers cet événement.

Mickey Vann a levé la main des deux hommes et la foule s’est réunie pour applaudir.

“Je me demandais comment ça allait se passer, moi et Marco sommes amis, mais avec une si grande foule derrière moi, je me demandais si ça deviendrait un peu chaud. Mais c’était bon, divertissant, je pense que tout ce que nous voulions”, Hatton dit ensuite.

“J’ai fait beaucoup de bonnes choses en boxe, ma victoire sur Kostya Tszyu, mes combats à Las Vegas, mais c’est là-haut avec l’un des meilleurs.”