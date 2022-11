Ricky Hatton revient sur le ring pour l’exposition de Marco Antonio Barrera : “Ce sera émouvant, mais je tiendrai le coup” | Nouvelles de boxe

Ricky Hatton aspire à entendre le rugissement de la foule une dernière fois.

C’est pourquoi l’icône de la boxe mancunienne de 44 ans, longtemps retraitée du sport de compétition, revient sur le ring pour une exhibition avec Marco Antonio Barrera le 12 novembre, en direct sur Sports du ciel.

Il veut recréer sa célèbre entrée sur le ring et renouer avec ses fans à la Manchester Arena, le site de sa meilleure victoire en carrière contre Kostya Tszyu en 2005.

“Mes ringwalks sont toujours très spéciaux. Le ringwalk était la seule chose qui me manquait dans la boxe”, a-t-il déclaré. Sports du ciel.

“Pour tout boxeur, quand il sort des vestiaires et marche jusqu’au ring, c’est la chose la plus éprouvante pour les nerfs. Quand vous prenez votre retraite, c’est la seule chose qui vous manque.

“Cette montée d’adrénaline, le rugissement de la foule, cette nervosité alors que vous faites votre ringwalk. C’est la chose la plus éprouvante pour les nerfs de la préparation de tout combattant avant le combat. Mais quand c’est parti, vous le manquez et je vais obtenir la chance de le ressentir à nouveau donc je ne peux pas attendre.

“Mes jours de combat sont derrière moi”, a-t-il ajouté. “Il y a très peu de risques. Je pense que c’est ce qui inquiète les fans de combat lorsque les combattants font leur retour. Ils craignent de voir leurs héros se faire battre ou se blesser.

“Ils ne veulent pas voir les champions d’antan se faire malmener.

“Avec une exposition, il y a très peu de chances que cela se produise. Vous avez les gros gants, moins de tours et il y a une entente avec deux professionnels.

“C’est une fête.”

L’événement lui donne la chance de mettre Barrera à l’épreuve. “En fin de compte, je suis un fan. J’ai toujours su à quel point il était bon. Ce sera un plaisir absolu de partager le ring avec lui et de découvrir à quel point il était vraiment bon. C’est un régal pour moi”, Hatton a dit.

“Il va sans dire que si vous êtes un fan de boxe, vous êtes un fan de Barrera.”

Il s’est engagé à s’entraîner pour le spectacle qu’ils ont l’intention de présenter. “Cela m’a donné un objectif et une cible, quelque chose sur quoi me concentrer, cela m’a permis de rester au gymnase”, a-t-il déclaré.

“Tout le monde connaît l’histoire de ma santé mentale, j’ai eu des problèmes d’alcool, de drogue et de dépression.

“Ma santé mentale est sur la bonne voie, mais ma santé physique n’a jamais été aussi bonne et ça va le rester.”

Ce changement crucial, explique Hatton, est né de la préparation de cela.

“J’ai changé beaucoup de poids, mais plus important encore, je pense que cela a fini par être un changement de style de vie pour moi. Je ne me suis jamais soucié de prendre trop de poids dans la journée. Parce qu’au fond de moi, je savais que dans six ou sept semaines, je serais de retour à l’entraînement pour mon prochain combat”, a-t-il déclaré.

“Il n’y a plus beaucoup de camps d’entraînement dans lesquels je vais retourner, donc cela va être un changement de style de vie.

“Je n’ai pas l’intention de retourner à ‘Ricky Fatton’. Absolument pas, pour le bien de ma santé. Je suis descendu de 15 pierres à 11 pierres et demie. Je ne peux pas continuer à faire ça. Je ne peux pas continuer traîner quelqu’un hors de sa retraite pour une exposition chaque fois que je veux perdre du poids. Les choses doivent changer maintenant.

En tant que combattant, il était célèbre, ou connu des nutritionnistes sportifs, pour ses énormes fluctuations de poids entre les camps d’entraînement. Il ne le regrette pas forcément. “Je ne pense pas que je le changerais”, a-t-il déclaré. “Parce que je pense que c’est ce que les gens aimaient chez moi.”

C’est cependant une habitude qu’il ne permettra pas aux boxeurs qu’il entraîne maintenant de reproduire.

“Je ne laisserais aucun de mes combattants ou mon fils [pro boxer Campbell Hatton] faites-le », a-t-il insisté.

“Je ne ferai pas mon travail si j’amène le prochain groupe de futurs champions en leur disant de faire ce que j’ai fait. Je ne changerais pas cela, mais ils ne s’en tireront pas avec Ricky Hatton dans le coin. .”

Image:

Hatton vs Tszyu a été l’une des grandes soirées à la Manchester Arena





Ce que tant de gens aimaient vraiment chez lui, c’était leur relation avec lui. Alors qu’il était une superstar de la boxe, il était toujours un homme du peuple. Il avait un lien unique avec ses partisans et veut servir un rappel de ces jours dans cette exposition le 12 novembre.

“Je pense que les fans vont adorer, ce sera extrêmement excitant”, a déclaré Hatton. “J’ai travaillé dur toute ma vie pour avoir la fanbase que j’avais, j’avais la fanbase que j’avais parce que j’étais excitant.

“Les fans vont encore aimer ça, j’aime penser qu’ils ont adoré mes combats au fil des ans.”

La Manchester Arena est également le lieu idéal pour raviver de vieux souvenirs.

“C’est comme une deuxième maison, la Manchester Arena à cause de tous les grands combats et champions qui s’y sont déroulés. Il y avait moi là-bas, Anthony Crolla y était, Mike Tyson y a boxé il y a des années, David Haye y a boxé, Carl Froch y a boxé, Naseem Hamed a boxé là-bas”, a déclaré Hatton.

“L’histoire des combats et des gens qui y ont boxé, c’est un peu comme le Madison Square Garden britannique.

“Pour moi, aller là où il y a eu la plus grande victoire de ma carrière contre Kostya Tszyu, je ne peux pas vraiment mettre cela en mots.

“Ce sera émouvant. Mais je vais tenir le coup.”

Sky Sports diffusera une soirée de combat complète, titrée par Natasha Jonas contre Marie-Eve Dicaire, avant l’exposition de Ricky Hatton avec Marco Antonio Barrera le samedi 12 novembre.