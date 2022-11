Ricky Hatton pourrait raviver la rivalité avec Floyd Mayweather après le combat d’exhibition de samedi contre Marco Antonio Barrera | Nouvelles de boxe

​​​​​​​Ricky Hatton serait ouvert à un combat d’exhibition épique contre Floyd Mayweather, mais admet que Marco Antonio Barrera pourrait “revenir me mordre le dos” lorsqu’il partagera le ring avec la légende mexicaine.

L’ancien champion du monde aura un combat d’exhibition contre Barrera samedi soir, en direct sur Sky Sports, à la Manchester Arena, qui accueille également un gros projet de loi Boxxer, mettant en vedette Natasha Jonas, Dalton Smith et Frazer Clarke.

Mayweather remet également ses gants ce week-end pour un combat d’exhibition contre YouTuber Deji et Hatton pourrait être prêt à affronter son ancien rival dans un combat similaire.

“Il faudrait que je regarde ça”, a déclaré Hatton, 44 ans, qui a poussé Mayweather sur ses talons avant d’être arrêté par la star américaine au 10e round de leur combat de 2007.

“Partager à nouveau le ring avec Floyd Mayweather serait autre chose.”

Malgré cet aveu passionnant, le Hitman reste concentré sur l’adversaire de ce week-end, Barrera, une légende du ring extrêmement respectée.

“Nous savons tous à quel point il est bon combattant en tant que fans de boxe avec tous les grands combats dans lesquels il a participé. Mais je vais avoir la chance de découvrir de première main à quel point il est vraiment bon. J’espère que ça ne viendra pas de retour pour me mordre le derrière.

“Nous ne voudrons pas que quiconque quitte ce lieu se retourne et dise” quelle perte de temps c’était “. Les fans ne sont jamais repartis déçus d’un combat contre Ricky Hatton – et ils ne le feront pas samedi soir.”

Une grande soirée de boxe verra également Jonas affronter Marie-Eve Dicaire dans un combat d’unification des super-welters.

Natasha Jonas s’attend à présenter la meilleure version d’elle-même samedi soir alors qu’elle affronte Marie-Eve Dicaire dans un combat d’unification des super-welters à Manchester.



Hatton a révélé la motivation de son retour surprise dans le sport, qui l’a vu perdre une quantité importante de poids.

“On m’a dit que ce fut une période difficile pour la nation avec tout le monde en lock-out”, a déclaré Hatton.

“La santé mentale a explosé à cause du verrouillage. Nous avons tous perdu des amis à cause de Covid et de la santé mentale et ils ont dit:” Que diriez-vous de faire une dernière danse à la Manchester Arena pour remonter le moral des gens après une période aussi terrible?

L’espoir poids lourd Frazer Clarke rend visite à Ricky Hatton pour discuter de tout ce qui concerne Only Fools and Horses, avec les deux grands fans de la sitcom comique.



“C’était une décision très facile à prendre pour moi. Je ne suis pas encore monté sur le ring, mais les commentaires que j’ai reçus des gens qui ont vu comment j’ai changé ma silhouette et ma façon de penser m’ont beaucoup inspiré. de personnes, donc je suis composé.

“La forme dans laquelle j’ai été a demandé beaucoup de travail, mais c’était génial de me donner un objectif.

“Et cela me rend très, très fier de ne pas seulement partager le ring avec Marco et d’entendre le rugissement de la foule dans la Manchester Arena, mais inspirer beaucoup de gens avec ce que j’ai fait est tout aussi important. tome.”

Ricky Hatton revient sur ses combats les plus mémorables et pense que son combat pour le titre mondial contre Kostya Tszyu a été son plus mémorable à Manchester.



Le fier Mancunien a pleuré de joie lorsqu’il a remporté son premier titre mondial au même endroit et admet qu’il pourrait y avoir plus de larmes ce week-end.

“Pour le faire une fois de plus avec une légende comme Marco Antonio Barrera, je suis un crieur moi quand je deviens émotif, donc le soir je vais devoir tout retenir.

“Mais je pense que ça va être une soirée sensationnelle.”

