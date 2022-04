Ricky Hatton « ne peut pas attendre » pour le retour de la boxe dans un combat d’exhibition contre Marco Antonio Barrera | Nouvelles de boxe

L’ancien champion du monde Ricky Hatton dit qu’il « ne peut pas attendre » son retour sur le ring lors d’un combat d’exhibition contre l’icône mexicaine Marco Antonio Barrera à Manchester cet été.

Hatton, qui a pris sa retraite de la boxe en 2012, reviendra sur le ring à l’âge de 43 ans, et l’ancien champion du monde des poids mi-moyens a promis aux fans qui assisteront à l’événement à la Manchester Arena le 2 juillet qu’ils ne seront pas déçus.

“J’ai hâte d’être honnête avec vous”, a déclaré Hatton Sky Sports Nouvelles. “Même si nous avons pris notre retraite, nous ne sommes pas morts, nous sommes toujours de fiers champions moi et Marco.

“Nous devons encore nous fixer des objectifs, nous avons des rêves à vivre. C’était une décision facile à prendre.”

Hatton a ajouté: “C’est une exposition mais ce sera compétitif, car nous sommes tous les deux de fiers champions. Je ne pense pas qu’il voudra venir à Manchester et me faire couper les oreilles, et je ne pense pas que je ‘ J’aimerais que Marco me coupe les oreilles non plus.

“Nous savons tous à quel point Marco était un grand combattant, personne n’a besoin de me le dire, mais aller là-bas et partager le ring avec lui et découvrir de première main à quel point il est bon, ce sera un rêve devenu réalité.

“Croyez-moi, aucun des fans ne quittera cet événement déçu.”

Hatton a parlé ouvertement de ses problèmes de santé mentale depuis sa retraite et il espère que son retour pourra aider toute personne souffrant de problèmes similaires.

“Ce fut une période horrible pour mes amis et ma famille de voir quelqu’un qui a atteint les sommets que j’ai fait juste pour s’effondrer en tant qu’homme”, a déclaré Hatton.

“Mais, six ou sept ans plus tard, le 2 juillet, il y aura cette exposition, et j’espère juste qu’il y aura une personne dans ce public qui dira, ‘regarde Ricky, où il était et regarde-le maintenant et la forme il est à 43 ans en train de faire une exposition – tu peux encore changer ta vie ».

“Si une personne sort de cette émission et s’en porte mieux parce qu’elle a vu comment j’ai changé ma vie, alors ça a déjà été un succès, n’est-ce pas.”