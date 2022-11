Ricky Hatton : l’exposition Marco Antonio Barrera parmi mes meilleurs souvenirs | Hitman fait allusion au retour? | Nouvelles de boxe

Ricky Hatton a mis son combat d’exhibition avec Marco Antonio Barrera là-haut avec certains des plus grands moments de sa brillante carrière de boxeur.

L’ancien champion du monde des super-légers et des poids welters, âgé de 44 ans, est revenu sur le ring après une absence de 10 ans dans sa ville natale de Manchester pour affronter l’icône mexicaine Barrera dans un concours de huit tours de deux minutes sans gagnant ni perdant. Samedi soir.

Hatton a reçu un accueil enthousiaste de la part du soutien de sa ville natale et a été acclamé par eux tout au long du parcours alors que lui et l’ancien champion du monde des trois poids, Barrera, âgé de 48 ans, ont présenté une démonstration mémorable pour ceux qui regardaient dans l’arène et à la télévision.

Partager un ring avec les grands de tous les temps Floyd Mayweather Jr et Manny Pacquiao, et battre Kostya Tszyu pour remporter le titre mondial IBF au même endroit en 2005 sont parmi les sommets de la carrière de Hatton, mais il pense que l’affrontement de samedi avec Barrera est sur le même niveau.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Hatton a commencé son ringwalk ‘Blue Moon’ sur un cadre zimmer



“J’ai fait tellement de choses en boxe; Vegas, le combat de Kostya Tszyu ici il y a toutes ces années, Mayweather, Pacquiao – de bons moments”, a déclaré Hatton Sports du ciel.

“Mais, compte tenu de ce que j’ai vécu et du fait que j’ai 44 ans, faire cela avec mon ami et héros Marco Antonio Barrera est là-haut avec le reste. J’ai un vrai sens de réussite avec ce que j’ai fait ici.

“C’est un gentleman, c’est une légende et je me sens privilégié. Je l’ai croisé dans le hall de l’hôtel à Las Vegas il y a toutes ces années et j’ai dit : ‘Veux-tu m’accompagner sur le ring ?’. Je l’ai accompagné sur le ring, il m’a donné le short dans lequel il a boxé, et nous sommes restés en contact et sommes restés amis.

Image:

Hatton pourrait être ouvert à un autre combat d’exposition à l’avenir





“Bien que nous ne nous parlions pas toutes les semaines, je le considère comme un véritable ami et un ami pour la vie. C’est un gars adorable avec une belle famille, et quel combattant.”

Hatton a suivi un programme d’entraînement approfondi pour se remettre en forme pour affronter Barrera, pesant 11 livres et 6 livres lors de la cérémonie de pesée la veille de l’exposition.

Il a également lutté contre des problèmes de santé mentale depuis sa retraite, mais l’entraînement pour ce combat lui a donné une nouvelle motivation et il n’aurait pas pu être plus heureux de la façon dont cela s’est passé.

“C’est génial – l’accumulation, monter sur le ring, entendre à nouveau le rugissement de la foule, voir ma mère et mon père et tous mes amis et ma famille, et tous ceux qui sont là depuis le premier jour”, a déclaré Hatton.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Hatton a déclaré que son combat d’exhibition contre Barrera était tout ce qu’il voulait et plus encore



“Même les gens de Ciel – J’ai fait mes débuts professionnels quand j’avais 18 ans et j’ai eu ma dernière danse quand j’avais 44 ans, et les mêmes personnes m’ont filmé et photographié.

“Partager le ring avec Marco est génial. Je ne savais pas si je devais le travailler de près parce qu’à chaque fois que je me rapprochais, il reculait et je pensais, parce que c’est ma première exposition, ‘devrais-je le creuser ici ou pas?”, mais j’espère que tout le monde l’a apprécié autant que moi.”

Une éventuelle revanche de l’exposition avec Mayweather, qui a arrêté Hatton au 10e tour lors de leur rencontre en 2007 et a été impliqué dans sa propre exposition contre la personnalité de YouTube Deji au cours du week-end, a été évoquée.

Hatton n’a pas exclu de revenir sur le ring pour une exposition à un moment donné dans le futur, mais pour l’instant, il veut juste se prélasser dans la rémanence d’une nuit mémorable.

“Je serais idiot de dire non à quel point cela a été bon pour moi, mais laissons-moi d’abord profiter de celui-ci”, a déclaré Hatton.