Ricky Hatton: la légende de la boxe prête pour un adieu «émotionnel» aux côtés de Marco Antonio Barrera après avoir émergé d’un «endroit sombre» | Nouvelles de boxe

Ricky Hatton a dévoilé une transformation physique remarquable lors de la pesée avant l’exhibition de ce soir avec Marco Antonio Barrera.

Mais c’est le rétablissement de sa santé mentale qui lui a été le plus précieux dans le changement qu’il a vécu dans la préparation de cette occasion.

Les légendes n’ont pas tendance à quitter le sport tranquillement. Mais ce n’est pas une forme de retour. Hatton et Barrera ne boxeront que huit rounds de deux minutes, dans des gants de 16 onces sans décision à la fin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ray Hatton discute des batailles de son fils Ricky avec la santé mentale et comment l’exposition contre Marco Antonio Barrera a eu un impact positif sur sa vie



“Quelque chose comme ça où c’est dans une situation contrôlée avec quelqu’un qui – nous sommes amis depuis toujours et un jour – saura ce qui ne suffit pas et saura ce qui est trop, ce sera excitant pour les fans et ils ‘ Je pourrai me voir et Marco montrer notre capacité une dernière fois sans que personne ne se blesse”, a déclaré Hatton Sports du ciel.

Ce n’est pas un combat alors. C’est une chance de dire au revoir. Pour faire un dernier tour de piste et entendre à nouveau le rugissement de sa foule lors d’une apparition qui sera télévisée sur Sports du ciel après l’unification des titres mondiaux Natasha Jonas vs Marie-Eve Dicaire.

Il sait que ça va devenir « émouvant, devant mon Manchester bien-aimé. Très émouvant.

“Ricky Hatton… où les fans représentent tout pour moi… si ça ne valait pas la peine d’être regardé, je n’aurais même pas commencé à faire ce que je fais”, a-t-il déclaré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ricky Hatton a ravivé son ancienne agressivité lorsqu’il a attaqué les coussinets lors des entraînements ouverts



“J’ai commencé ma carrière le Sports du ciel et il semble que je vais m’arrêter là.”

Tout au long de ce processus, il a voulu démontrer le changement dans son état d’esprit. “Je me vois juste comme un boxeur à la retraite, un entraîneur de boxe et un ambassadeur de la santé mentale. C’est mon travail”, a-t-il déclaré.

“Pour redonner un peu à la boxe, essayez de faire passer les prochains champions, donnez-leur la joie qu’ils peuvent tirer de ce sport. Et s’il y a quelqu’un là-bas dans cet endroit sombre où j’étais il y a quelques années, regardez ce que vous pouvez faire si vous y mettez votre esprit et faites les bonnes choses. Ce n’est pas facile, mais vous pouvez le faire.

“Cela n’a pas été facile. J’ai eu beaucoup de soutien de la part de ma famille et de mes amis. C’était un travail en cours.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant avant son combat d’exhibition avec Marco Antonio Barrera à Manchester samedi, Ricky Hatton dit qu’il a aimé s’entraîner pour le combat et espère que son histoire pourra inspirer les gens.



Mais, a-t-il dit, “Ce Ricky Hatton est là pour rester maintenant.”

Cela faisait partie de son raisonnement pour faire cette exposition avec Barrera. “Je me suis dit, ça va être bon pour mon bien-être, ça va me donner quelque chose à viser et d’où j’étais il y a quelques années ; bas de l’échelle, suicidaire, problèmes d’alcool, problèmes de drogues, je voulais me suicider là où je suis aujourd’hui, je savais que ce serait aussi une source d’inspiration pour les autres”, a-t-il expliqué.

“C’était donc une décision très, très facile à prendre pour moi à la fin.”

Guérir le fossé avec l’ancien entraîneur Billy Graham et ses parents a été si important pour lui en cours de route. “Je suis très, très fier de dire que j’ai fini maintenant et qu’ils seront là la nuit de combat et cela me rendra aussi fier que d’entendre cette foule rugir”, a-t-il déclaré.

“J’avais surmonté mes démons”, a conclu Hatton. “Se brouiller pendant tant d’années avec la famille, être de retour avec la famille, quelle soirée spéciale cette nuit va être.”

Si vous avez été concerné par les sujets abordés dans cet article et que vous souhaitez plus d’informations sur les organisations qui peuvent vous fournir de l’aide et du soutien, cliquez ici