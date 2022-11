Ricky Hatton jure de monter un spectacle contre le «héros» Marco Antoinio Barrera dans l’exposition de Manchester | Nouvelles de boxe

Ricky Hatton veut offrir un feu d’artifice à ses fans lors de son retour sur le ring pour affronter l’icône mexicaine Marco Antonio Barrera lors du combat d’exhibition du duo à la Manchester Arena ce samedi.

La légende de la boxe britannique met les gants pour ce qui pourrait être la dernière fois dans un événement qu’il a crédité d’avoir aidé sa santé mentale en fixant un objectif.

Il attend comme une célébration de deux carrières brillantes pour lesquelles la paire partage une admiration mutuelle, Hatton ne cachant pas son respect pour son ancien adversaire champion du monde multi-poids.

“C’est super de voir Marco, je lui ai parlé il y a quelques jours, il était de bonne humeur”, a déclaré Hatton Sports du ciel. “L’accumulation ne pouvait pas être meilleure, je ne pouvais pas me sentir plus nette que je ne la ressens maintenant, agréable, nette et explosive.

“Maintenant que nous sommes dans quelques jours, il s’agit de mettre la touche finale. Tout ce qui compte, c’est la performance et le spectacle pour les fans, ce qui a toujours été la priorité pour moi et pour Marco. Ce sera excitant.

“Nous avons passé tellement de bons moments au fil des ans, nous avons eu des enfants. Campbell est devenu professionnel, Marco Jr s’occupe de son père et fait l’interprétation, adorable gamin. Je suis grand-père maintenant !





Ricky Hatton a ravivé son ancienne agressivité lorsqu'il a attaqué les coussinets lors des entraînements ouverts



“Nous avons passé tellement de bons moments au cours de nos carrières de combattants et moi je vais encourager Marco, lui qui vient m’encourager, moi qui l’accompagne jusqu’au ring, lui qui m’accompagne jusqu’au ring.

“Je n’ai jamais pensé que cela serait possible parce qu’il est un véritable, véritable héros à moi. Si vous êtes un fan de boxe et qu’il n’est pas un de vos héros, alors vous n’êtes pas un fan de boxe.

“Moi et Marco avons dit” pas une seule personne ne s’en va samedi en bâillant, aucune chance “, j’ai dit que je préférerais ne pas le faire. Il a dit” je sais exactement ce que tu veux dire Ricky “et c’est la beauté de la chose.

“Ce sera excitant, mais il y a un peu de fierté professionnelle parce que nous sommes tous les deux d’anciens champions, je ne le fais pas venir et m’envoyer, je ne doute pas qu’il dira la même chose donc ça va être bien .”

Hatton a souligné l’importance qu’aucun des deux hommes ne se blesse devant des fans qui les ont idolâtrés au fil des années, et a salué l’opportunité pour les deux de montrer leurs compétences.





Marco Antonio Barrera se dit impressionné par la forme physique de Ricky Hatton avant leur combat d'exhibition ce week-end



Barrera revient à la Manchester Arena pour la première fois depuis sa défaite face à Amir Khan à la fin de sa carrière en mars 2009, avant laquelle il était champion du monde poids plume, super poids plume et super poids coq.

“Il n’est pas nécessaire que je dise quelle légende il était. Son style est si polyvalent qu’il est allé à la guerre avec Erik Morales dans l’un des plus grands combats de tous les temps”, a déclaré Hatton.

“Ensuite, il a montré quelle grande capacité de boxe il avait quand il a sorti Naseem Hamed. C’est un grand boxeur, un grand combattant, il a beaucoup de cœur et si je dois revenir à une exposition, ce doit être contre quelqu’un comme Marco Antonio Barrera parce que je le tiens en si haute estime.

“Pour retrouver la forme dans laquelle je suis, c’est avec qui je monte sur le ring.”

Barrera a plaisanté en disant qu’il était nerveux en entrant dans le combat après avoir été accueilli par un Hatton physiquement “différent” à son arrivée au Royaume-Uni par rapport à la dernière fois que les deux se sont rencontrés, telle a été la perte de poids importante de ce dernier.

“C’était Ricky Fatton !” a plaisanté The Hitman.