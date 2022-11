Ricky Hatton contre Marco Antonio Barrera: diffusion en direct de l’entraînement avant le combat d’exposition | Nouvelles de boxe

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ricky Hatton et Marco Antonio Barrera montrent leurs talents lors d’une séance d’entraînement avant leur affrontement d’exhibition unique – et vous pouvez regarder les anciens champions du monde en direct !

L’ancien champion du monde super-léger et poids welter Hatton revient sur le ring pour la première fois en 10 ans dans sa ville natale de Manchester ce samedi et affrontera l’un des plus grands de ce sport.

Barrera est un ancien champion du monde des trois poids et membre de l’International Boxing Hall of Fame, avec une carrière qui a traversé des rivalités avec Naseem Hamed, Erik Morales, Juan Manuel Marquez et Manny Pacquiao.

La préparation de leur concours, qui suit le combat pour le titre mondial d’unification entre Natasha Jonas et Marie-Eve Dicaire en direct sur Aire de sport du ciel et Événement principal de Sky Sportsse poursuit par un entraînement que vous pouvez regarder en direct ici à partir de 13h.

“C’est une fête”, a déclaré Hatton à Sky Sports avant cet affrontement. “En fin de compte, je suis fan [of Barrera].

“J’ai toujours su à quel point il était bon. Ce sera un plaisir absolu de partager la bague avec lui et de découvrir à quel point il était vraiment bon. C’est un régal pour moi.”

Les deux combattants se sont entraînés dur avant leur exposition à la Manchester Arena et Barrera est ravi de partager un ring avec quelqu’un qu’il considère comme un ami ainsi que quelqu’un qu’il respecte en tant que boxeur.

“Nous sommes deux légendes de la boxe, nous savons donc ce qui vient avec le fait d’être sur le ring”, a déclaré Barrera. “Nous connaissons le respect.

“Cependant, j’ai été un peu choqué de voir Ricky publier tous ses progrès, publier toutes ses routines d’entraînement, sa boxe, je peux voir qu’il est en pleine forme.

“Je m’entraîne aussi dur. Ça va être une bonne exposition, ça va être un bon combat pour le peuple.”

Regardez le combat d'exposition Hatton vs Barrera et le spectacle Jonas vs Dicaire ce samedi, en direct sur Sky Sports Arena à partir de 19h et Sky Sports Main Event à 22h.