RICKY Gervais n’a pas pu résister à la traîne des Oscars la nuit dernière en partageant son désormais tristement célèbre film hollywoodien des Golden Globes 2020.

Le comédien, 59 ans, a posté le clip de son monologue et a écrit: «C’est les Oscars ce soir! Je n’ai pas été invité. Était-ce quelque chose que je disais? »

5 Ricky Gervais a de nouveau partagé son tristement célèbre monologue des Golden Globes Crédit: Twitter

La célèbre star d’After Life a réveillé les stars d’Hollywood sous le choc alors qu’il attaquait les hypocrites de Tinsel Town dans son monologue d’ouverture brutal, qui l’a vu suggèrent même que les personnes présentes travailleraient pour ISIS s’il mettait en place un service de streaming.

Il a également fait des gags sur le pédophile Jeffrey Epstein, la vie amoureuse de Leo DiCaprio et la peine de prison de Felicity Huffman pour son rôle dans un scandale d’admission à l’université.

Au cours d’un monologue de sept minutes, l’animateur s’est moqué du penchant de DiCaprio pour sortir avec des femmes au début de la vingtaine, ce qui a conduit à un bâillon sur les allégations sexuelles du prince Andrew.

5 Ricky a quitté Hollywood choqué par son démantèlement épique Crédit: Document – Getty

Ricky a déclaré: « Il était une fois à Hollywood [is] près de trois heures. Leonardo DiCaprio a assisté à la première et à la fin, son rendez-vous était trop vieux pour lui.

Et il a suivi le bâillon en disant: « Même le prince Andrew est comme, » allez Leo mec, vous avez presque 50 ans, fils ». »

D’autres blagues visaient Kevin Hart et l’industrie cinématographique en général, car il affirmait que les gens préféraient les coffrets de streaming à la place.

5 Emerald Fennell a remporté l’Oscar du meilleur scénario Crédit: EPA

5 Daniel Kaluuya a été reconnu pour son interprétation du leader des Black Panther Fred Hampton dans Judas And The Black Messiah Crédit: AFP

Chaque blague a été accueillie par un mélange de rires, de pauses maladroites et de plusieurs visages de pur choc.

Ricky a dit plus tard à ses partisans qu’il ne l’hébergerait plus jamais, en disant: « Je me suis éclaté mais merci putain c’est fini. »

La cérémonie des Oscars d’hier soir était une affaire très différente de l’habituel car il n’y avait pas d’hôte et pas de public.

Au lieu de cela, il n’y avait qu’une poignée de présentateurs et ceux qui ont été nommés.

Ce fut une bonne nuit pour les stars britanniques puisque Anthony Hopkins, Daniel Kaluuya et Emerald Fennell figuraient parmi les lauréats des Oscars.