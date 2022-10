Ricky Gervais s’est élu nouveau Premier ministre britannique et ses fans sont là pour un soutien total

Après que Liz Truss a annoncé sa décision de démissionner de son poste de Premier ministre du Royaume-Uni, le comédien Ricky Gervais a pris ses contacts sur les réseaux sociaux et a tenté d’alléger l’humeur des gens. Il a posté une image de lui hilarante superposée à l’extérieur de la résidence de Downing Street, racontant des blagues. Non seulement cela, mais aussi de la bière a été vue sur son podium. On peut le voir rire dans l’image et pointer du doigt quelqu’un dans le public. Cela intervient alors que Truss a démissionné jeudi après 45 jours au pouvoir au milieu de la crise politique.

Depuis sa mise en ligne, l’image est devenue virale et a réussi à rassembler près de 200 000 likes. “Tu vas courir pour l’après-midi ??? Je voterai pour vous », a commenté un utilisateur d’Instagram. La plupart des gens ont été vus en train de soutenir le comédien. Une autre personne a écrit : « Vous remettriez le pays en ordre en une semaine !

Une personne a commenté: «Non, mais je souhaite vraiment. Ce pays serait un si bel endroit.

Pendant ce temps, la démission de Truss n’était pas inattendue, surtout après que ses politiques ont déclenché des turbulences économiques et des réactions négatives de plusieurs quartiers.

« Ce matin, j’ai rencontré le président du Comité de 1922, Sir Graham Brady. Nous avons convenu qu’il y aura une élection à la direction qui sera terminée la semaine prochaine. Cela garantira que nous restons sur la bonne voie pour réaliser nos plans budgétaires et maintenir la stabilité économique et la sécurité nationale de notre pays », a annoncé Truss sa démission dans une adresse à l’extérieur de Downing Street.

Lors de son discours, Truss a reconnu qu’elle ne pouvait pas accomplir le mandat pour lequel elle avait été élue. « Je reconnais que compte tenu de la situation, je ne peux pas livrer le mandat pour lequel j’ai été élu par le Parti conservateur. J’ai donc parlé à Sa Majesté le Roi pour l’informer de ma démission en tant que chef du Parti conservateur », a déclaré Truss.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici