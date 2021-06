Ricky Gervais révèle pourquoi il snobe 5 millions de livres sterling pour organiser des mariages de milliardaires

RICKY Gervais a révélé pourquoi il snobe jusqu’à 5 millions de livres sterling pour organiser des mariages de milliardaires.

Le joueur de 60 ans a conquis une légion de fans à travers le monde grâce à des émissions telles que The Office, After Life et Extras, ainsi que ses routines de stand up.

Ricky Gervais a révélé pourquoi il avait snobé jusqu’à 5 millions de livres sterling pour accueillir les mariages d’un milliardaire[/caption]

Certains de ses fans sont super riches et ont offert à Ricky des millions de livres pour organiser leur journée spéciale.

Cependant, il les refuse toujours, et a expliqué pourquoi lors d’une interview sur Radio 5 Live.

Ricky a déclaré : « Si vous ne pouvez pas être acheté, vous êtes la personne la plus riche du monde. »

Il a poursuivi: «Je les refuse tous – non pas parce que je pense que c’est indigne de moi, mais parce que je n’aimerais pas en profiter.

Ricky a gagné une légion de fans à travers le monde grâce à des émissions dont The Office – et certains d’entre eux sont chargés[/caption]

Alors qu’il accueillera les Golden Globes, Ricky ne fera pas de mariages de milliardaires ou d’événements d’entreprise parce qu’il « n’aimerait pas ça »[/caption]

« Je me sens même coupable, car je pense que c’est une journée de travail et je pourrais donner ces 5 millions de livres sterling à une œuvre caritative. »

Ricky sait par expérience à quel point de tels événements peuvent être douloureux.

Il a déclaré: «Quand j’ai commencé, j’en ai fait un. Le bureau était absent depuis une semaine et j’ai eu ce grand événement d’entreprise payé. Je me souviens avoir pensé : « Je dois accepter ça » parce que le salaire était le même que celui que mon père gagnait en un an pendant 15 minutes.

«Mais j’ai détesté ça, à chaque minute – des responsables marketing ivres. J’ai pensé : « Je ne le ferai plus jamais ».





Ricky a également déclaré qu’il ne se souciait plus de savoir si ses blagues dérangeaient les gens[/caption]

Ricky a également révélé qu’il ne se souciait plus que ses blagues dérangent les gens.

Il a expliqué : « Il y a dix ans, quand quelqu’un s’est plaint d’une blague, j’ai examiné la question – j’ai pensé qu’ils pourraient avoir raison ici. Maintenant, je dis : « Non, les gens veulent juste être entendus ».

« Les gens qui veulent être offensés trouveront un moyen de l’être. Cela ne veut pas dire qu’ils ont raison.