La star de la comédie Ricky Gervais a critiqué les projets de création d’élevages intensifs de lapins qui pourraient voir 30 000 lapins abattus chaque année.

Il fait partie des dizaines de milliers de signataires de pétitions opposant trois «ranchs» capables d’élever chacun 10 000 animaux par an.

Le producteur de viande et de fourrure T&S Rabbits exploite déjà quatre sites au Royaume-Uni, vendant de la viande et des lapins vivants aux grossistes.

L’élevage de la fourrure est interdit ici depuis 2003. Mais une échappatoire permet à T&S de fouetter des accessoires en fourrure de lapin tels que des foulards à 200 £, des sacs à 275 £, des chapeaux à 130 £, des coussins à 85 £ et des peaux entières à 28 £.







(Image: Getty)







Ils peuvent être vendus car ils sont un sous-produit du commerce de la viande.

Ricky, amoureux des animaux, star de The Office et After Life a déclaré: «La Grande-Bretagne n’a pas besoin de viande de lapin et de fermes à fourrure, nous n’avons pas besoin de trouver de nouvelles façons d’exploiter les animaux pour nos estomacs ou nos garde-robes.

«Si ces plans se concrétisent, cela signifiera des milliers de bébés lapins élevés et prélevés sur des centaines de lapines mères qui sont traitées comme des machines d’élevage.»

T&S, basée à Grantham, Lincs, a suscité la controverse il y a dix ans lorsqu’elle a annoncé des plans pour une ferme de batterie de lapins, avec des animaux dans des cages en filet.







Le système est courant dans l’UE, où les lapins sont maintenus dans des conditions désastreuses dans de vastes fermes produisant un million de tonnes de viande de lapin et de lièvre par an.

T&S a fait marche arrière face à un tollé public et a plutôt construit des ranchs «en libre parcours» avec des clapiers et des pâturages en plein air sur des sites du Nottinghamshire, du Derbyshire et du Cambridgeshire.

Elle a maintenant déposé des demandes auprès des conseils de Cornwall, de Rutland et de Bucks pour des «logements de travailleurs temporaires».

Ils hébergeraient du personnel dans les fermes d’élevage de lapins proposées, avec 250 lapines élevées sur chaque site.







Ricky, 59 ans, est horrifié, ajoutant: «La Grande-Bretagne a interdit l’élevage de la fourrure il y a deux décennies parce que c’est cruel, alors autoriser cela ramènerait l’élevage de la fourrure par la porte arrière.

«C’est scandaleux et j’espère que les conseils écoutent.»

Il soutient la campagne #FurFreeBritain de Humane Society International appelant à une interdiction totale du commerce des fourrures ici.

Les organismes de bienfaisance ont également condamné les plans.

Four Paws l’a qualifié de «préoccupant», la RSPCA et Animal Aid ont appelé à la fermeture de la brèche et People for the Ethical Treatment of Animals a exhorté les consommateurs à «refuser de participer à l’abattage».







Le propriétaire de T&S, Phil Kerry, prévoit de vendre 700 peaux et accessoires par an dans chaque nouvelle installation, ainsi que 2 000 paquets de viande «prêts à cuire».

Quelque 2 800 lapins iraient vivre chez les grossistes et 700 comme animaux de compagnie ou à des éleveurs et des fermiers à la maison.

M. Kerry a déclaré: «Le bien-être des animaux est une priorité.

«La fourrure est secondaire à la production de viande – nous n’abattons pas les animaux pour les peaux, ce serait illégal.

«Nous avions l’habitude de jeter les peaux, mais cela n’a pas de sens financier car elles ont une valeur et c’est un honneur pour l’animal d’utiliser chaque partie. Je sais qu’il y a de l’opposition mais, à mon avis, c’est creux et ne veut pas vraiment dire grand-chose.