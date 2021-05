Ricky Gervais amasse 65000 £ par semaine malgré la pandémie – ajoutant à l’énorme fortune de 15 millions de livres sterling au milieu du succès de Netflix après la vie

RICKY Gervais s’est avéré être la bande dessinée télévisée la plus populaire du pays l’année dernière – faisant 65 mille dollars par semaine pendant la pandémie.

Les derniers chiffres de l’entreprise de 59 ans révèlent qu’il a gagné un peu moins de 3,4 millions de livres sterling grâce à son ensemble d’entreprises de télé et de cinéma, qui comprend les revenus de Après la vie 2, sorti en avril 2020.

Selon les comptes déposés à la Companies House, Ricky avait deux entreprises engrangeant plusieurs millions l’année dernière.

Red Lion 99 LLP a récolté 1 384 603 £, Red Lion 100 Ltd a eu 1 884 586 £.

Ses trois autres sociétés – Derek Productions Ltd, Risk Productions Ltd et Backlash Productions Ltd – ont réalisé un total de 103 262 £, tandis que sa seule entreprise déficitaire était Risk Productions (Holdings) Ltd, en baisse de 2 793 £.

Hormis Red Lion 100 Ltd, tous les comptes sont passés jusqu’au 30 novembre 2020.

Cela signifie qu’au total, les six entreprises ont gagné 3 372 451 £, soit 64 855 £ par semaine.

La star d’After Lifes gagne énormément mais n’utilise pas de stratagème d’évasion fiscale comme les autres grandes stars[/caption]

Le chiffre étonnant vient du succès de la série After Life de Netflix, Ricky filmant actuellement le troisième et dernier épisode.

Malgré ses profits colossaux, Ricky a «seulement» retiré les dividendes d’une seule société – 505 000 £ de Red Lion 100 Ltd.

Cela signifie que la valeur nette de toutes ses entreprises est maintenant de 14,84 millions de livres sterling avec 15,7 millions de livres sterling en banque, ce qui fait de lui le comédien le plus riche de Grande-Bretagne.

Contrairement à d’autres grandes stars, connues pour utiliser des stratagèmes d’évasion fiscale, tous les revenus de Ricky au Royaume-Uni passent par des sociétés à responsabilité limitée ou des partenariats et sont soumis à l’impôt sur les sociétés.

Ricky et Jane Fallon[/caption]

L’année dernière, il a payé 233 089 £.

Ricky a tourné After Life dans son parc local Hampstead Heath.

Le mois dernier, il a vécu un moment gênant lorsqu’il a dû demander à une femme au hasard, absorbée par son livre, de sortir du champ pendant le tournage.





L’incident est survenu quelques jours à peine après que Richard Madeley a été emmené par la sécurité après avoir accidentellement détruit le plateau de la série.

After Life est arrivé pour la première fois sur le service de streaming en mars 2019, avec une deuxième série en avril dernier.

Il suit Tony alors qu’il tente de composer avec la mort de sa femme bien-aimée Lisa, avec le plan de la comédie noire abordant des sujets émotionnels tels que le suicide et la dépression.