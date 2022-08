Ricky et Gina se rapprochent et les pistes “gelées” révélées – Hollywood Life

Voir la galerie





Le jour est éveillé, donc Gina est éveillée. Elle essaie de réveiller Kourtney tôt le matin, et la seule chose qui fait bouger Kourtney est la révélation qu’elle va être Elsa dans le Congelé musical. Gina est Anna. En gros, elles sont techniquement sœurs maintenant !

Ricky sera Kristoff, tandis que Carlos sera Olaf. Ashlyn, fraîchement sortie de sa course de dame principale en tant que Belle, est membre de l’ensemble. Ashlyn est un peu décontenancée, mais elle essaie de s’en débarrasser. Même s’il dirige la comédie musicale, EJ jouera en fait Sven. Maddox appelle Carlos pour avoir tenté de refondre la série. Carlos est sournois, mais Maddox est plus sournois.

Capricorne Rising Vs. Leo Rising: Édition Ashlyn

Maddox révèle que c’est officiellement la soirée des débutants et qu’ils passeront tous une nuit dans les bois. Dans la cabine des filles, Ashlyn n’est clairement pas d’accord avec le simple fait de faire partie de l’ensemble. Maddox se demande si Ashlyn est un Leo Rising (et non un Capricorn Rising), ce qui envoie Ashlyn en chute libre.

EJ apporte gentiment des fleurs dans la cabine de Gina pour célébrer son arrivée en tête. Elles sont tellement mignon. Alors que Gina n’arrête pas de dire à quel point elle est excitée, EJ s’est perdu dans sa tête. Il doit décomposer le script avant Corbin Bleu revient, et il n’a pas beaucoup de temps pour le faire. “Je ne veux pas décevoir la Tchad », dit EJ.

Ashlyn promet qu’elle est féministe, mais elle n’est pas la plus grande fan de Val et Maddox. Gina admet qu’elle ne pensait pas qu’Ashlyn serait à ce point désarçonnée en étant castée dans l’ensemble. “Cela ne ressemble pas à son personnage”, dit Gina à Ashlyn, ce qui amène Ashlyn à se demander si elle est vraiment une Capricorne Rising. Maddox s’excuse auprès d’Ashlyn pour avoir dépassé les bornes, mais elle refuse de laisser tomber Ashlyn qui a du Leo en elle.

Le niveau de stress d’EJ continue d’augmenter

Lorsque la nuit tombe, Ricky tombe sur une table de bibelots et de Twizzlers au milieu des bois. Jet se présente et Ricky veut savoir comment il a appris à chanter. Jet révèle qu’il a appris à jouer du piano et à chanter.

Le gang se rassemble autour d’EJ, qui chante “The Ballad of Shallow Lake” entre les réécritures du scénario. Maddox raconte ensuite l’histoire de “La femme dans les bois”. Jet commence à faire des blagues, ce qui déroute Maddox. Elle se précipite dans les bois.

Kourtney et Carlos se retrouvent seuls au milieu des bois. “Carlos, je ne peux pas être le premier à mourir”, dit Kourtney lorsque Carlos s’éloigne. Carlos ne prend pas au sérieux les peurs de Kourtney et l’effraie avec Ricky. Il s’arrête ensuite à la tente d’EJ et mentionne le “sanctuaire” qu’il a trouvé. Gina arrive et veut tout savoir. Ricky appelle cela la chose la plus effrayante qu’il ait jamais vue. Gina essaie de convaincre EJ de venir explorer avec eux, mais il est dépassé. “J’ai beaucoup à faire”, souligne-t-il. Gina comprend l’allusion et tout le monde s’en va.

Ashlyn s’arrête pour demander à EJ de lui dire quand elle est née. Il s’avère qu’elle est née à 11h37 et ne pas pm Maddox avait raison. Ashley Est-ce que avoir du Leo en elle.

Le lien entre Ricky et Gina s’approfondit

Gina et Ricky partent ensemble dans les bois, et il y a certainement du flirt en cours. À un moment donné, Ricky pose la main de Gina sur son cœur. Il y a un regard sur le visage de Gina à ce moment-là que chaque fille connaît et a déjà ressenti. Je ne fais pas les règles, les gens!

Soudain, ils entendent une voix dans les bois. Ils décident d’enfreindre toutes les règles des films d’horreur et de suivre le son. Ashlyn est celle qui tombe sur un piano et enchaîne un formidable solo. À tout moment Julia Lester arrive à chanter son petit cœur est une bonne journée. Ashlyn est dans son propre petit monde quand Gina et Ricky font irruption. Ils ne savaient pas que la voix était Ashlyn, donc il y a beaucoup de cris de tout le monde. Gina essaie même de se cacher derrière Ricky !

Maddox est seule près du sanctuaire lorsque Jet la rencontre. Il s’excuse pour la façon dont il a agi lorsqu’elle racontait son histoire. Maddox et Jet sont en fait frères et sœurs, et elle n’est pas contente qu’il soit là.

Ashlyn avoue à Gina et Ricky qu’elle pensait que l’émission de télévision Corbin Bleu allait être sa grande pause. Maintenant, elle pense que cela pourrait en fait être la grande pause de Gina. Il y a un bref instant où Gina regarde Ricky, et il la regarde déjà. Ricky fait savoir à Gina à quel point il est heureux qu’elle ait pris la tête. « Tu es Anna, c’est un gros problème… Je suis fier de toi », lui dit-il. C’est tout ce que Gina voulait entendre – de n’importe qui.

Kourtney retrouve enfin Carlos avec EJ. Ils apprennent que Corbin arrive très tôt et Carlos mentionne que Ricky et Gina sont “100% manquants”. Le regard sur le visage d’EJ est celui d’une pure inquiétude, et pas seulement parce que sa petite amie a disparu. EJ, sors de ta tête ! “Je suis sûr que Ricky et Gina vont… bien”, dit EJ avant de s’éloigner. Pendant ce temps, Ricky et Gina retournent dans leurs tentes après que Ricky lui ait dit que ce soir était une “explosion” pour lui.