Ricky Champ d’EastEnders partage un rare cliché de sa fille alors qu’il pose avec sa femme lors d’une journée en famille

La star d’EASTENERS, Ricky Champ, a partagé une photo rare de sa fille alors qu’il posait avec sa femme lors d’une sortie en famille.

L’acteur – qui joue le dur Stuart Highway dans le feuilleton de la BBC – a donné un aperçu de sa vie familiale avec la douce photo sur Instagram.

La star, 40 ans, et sa femme Samantha ont été surpris en train de sourire alors qu’ils profitaient d’un voyage dans une ferme avec Beatrix, quatre ans, au soleil.

Partageant le cliché avec ses 70 000 fans, la star du savon a déclaré: « Farm day @sammychamp2 @barleylandsfarmpark »

Leurs amis ont adoré voir la photo de famille, avec un écrit : « Belle photo et vous avez une belle famille «

Un autre a dit : « Jolie photo, ta petite fille te ressemble, elle est tellement mignonne »

Le couple a accueilli leur petite fille Beatrix dans le monde il y a quatre ans et vit maintenant dans une maison confortable dans l’Essex.

Samantha partage régulièrement des photos de leur vie familiale, qui comprend une jolie chambre d’enfant pour leur fille.

Avant de rejoindre EastEnders en 2018 en tant qu’ennemi juré de Mick Carter (Danny Dyer), Ricky était connu pour son rôle de Paul Parker dans la sitcom Him & Her.

Il est également apparu dans Game of Thrones dans la saison 6 en tant que Gatins.

BBC

En 2016, il a fait une apparition dans un épisode de la sitcom d’ITV Plebs

Ricky n’est pas non plus étranger au grand écran et est apparu dans Paddington 2 en tant que gardien de prison.









Il est également connu pour être un acteur de Shakespeare.

Il a joué Tybalt dans Roméo et Juilet au Globe de Shakespeare.

Pour la Royal Shakespeare Company, il a joué dans A Midsummer Night’s Dream, Hamlet et Coriolanus.