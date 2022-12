Ricky Butcher d’EastEnders jette son dévolu sur son ex après un retour explosif à Walford

La légende d’EASTENDERS, Ricky Butcher, est sur le point de revenir sur la place, mais que veut-il exactement.

Le personnage, joué par Sid Owen, est de retour sur Albert Square après le décès de Dot Cotton.

Bbc

Ricky est de retour et il veut que quelqu’un revienne[/caption]

Bbc

Mick tient à installer Ricky[/caption]

Il commence rapidement à rattraper son retard sur la vie de sœur Janine et elle s’empresse de le présenter à Mick.

Elle organise un dîner pour faire connaissance à Walford East mais Mick arrive en retard, laissant Janine furieuse.

Cependant, lorsque le propriétaire de The Vic arrive, lui et Ricky se sont vraiment bien entendus et Ricky est convaincu que Janine (Charlie Brooks) n’a aucune raison d’être jalouse de Mick et Linda.

Janine n’est pas la seule personne avec laquelle Ricky souhaite se reconnecter alors qu’il jette son dévolu sur son ex Sam Mitchell.

En savoir plus sur EastEnders ‘DÉJÀ ASSEZ’ Les fans d’Enders menacent de boycotter le savon et de faire exploser la BBC pour un scénario “insupportable” la vérité blesse Sonia et Janine d’EastEnders s’affrontent dans le premier regard sur une confrontation explosive

Bientôt, Mick tient à essayer de mettre en place la paire et il a tranquillement un mot avec elle à propos de Ricky.

Sam est d’abord dédaigneux mais Mick lui dit de ne pas le radier si vite.

Cependant, il semble que Mick ait le don du bavardage car il a des nouvelles passionnantes à annoncer à Ricky dans le pub.

Il lui fait savoir que Sam a accepté d’aller à un rendez-vous avec lui et d’avoir un bon rattrapage.





Ricky et Sam profitent de leur rendez-vous à Walford East et rigolent vraiment ensemble.

Pas même une dispute entre Ricky et Zack au restaurant ne peut jeter une clé dans les travaux car tout se passe bien pour le couple.

Il devient clair que Ricky espère vraiment quelque chose avec Sam.

L’actrice de Janine, Charlie, a révélé qu’elle était ravie que Sid revienne sur le plateau, admettant qu’ils avaient une “amitié très proche”.

Parlant de son retour, elle a déclaré: « Sid habite en bas de la route pour moi, nous partageons donc des ascenseurs. Alors sur le plan pratique, c’est fantastique !

“Sid est là depuis le premier jour pour moi depuis que je suis arrivé à EastEnders, nous avons donc une amitié très étroite. C’est vraiment agréable de le retrouver pour moi et surtout pour le public.

Elle a poursuivi: “Je pense que c’est vraiment agréable de voir de vieux visages et la familiarité et la sécurité qui vont avec. C’est très agréable pour les téléspectateurs, pour Janine et pour moi aussi.