Rickie Fowler vise le retour de la Ryder Cup pour l’équipe américaine après la victoire du PGA Tour au Rocket Mortgage Classic | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rickie Fowler a remporté le Rocket Mortgage Classic de manière spectaculaire, remportant sa première victoire sur le PGA Tour depuis 2019 après un barrage à trois.

Rickie Fowler a remporté le Rocket Mortgage Classic de manière spectaculaire, remportant sa première victoire sur le PGA Tour depuis 2019 après un barrage à trois.

Rickie Fowler a jeté son dévolu sur un retour à la Ryder Cup pour l’équipe américaine après avoir mis fin à sa course sans victoire de quatre ans et demi sur le PGA Tour au Rocket Mortgage Classic.

Fowler a produit un 68 sans bogey le dernier jour au Detroit Golf Club avant de battre Collin Morikawa et Adam Hadwin lors d’un barrage, lui assurant une sixième victoire sur le PGA Tour et la première depuis le WM Phoenix Open en février 2019.

Le succès du joueur de 34 ans complète la longue ascension vers le cercle des vainqueurs, après avoir chuté au n ° 185 mondial aussi récemment qu’en septembre dernier, Fowler se classant parmi les 20 premiers lors de neuf de ses 10 départs précédents sur le PGA Tour avant sa victoire spectaculaire. .

Rickie Fowler reviendra dans le top 25 mondial après son impressionnante victoire sur le PGA Tour à Detroit

La victoire de Fowler le place au 12e rang du classement des qualifications pour la Ryder Cup, l’Américain visant désormais une cinquième apparition pour l’équipe américaine en septembre après avoir échoué à participer au concours record de 2021.

« Certainement l’un des principaux objectifs cette année était de gagner », a déclaré Fowler lors de sa conférence de presse après le tournoi. « En dehors de cela, je jouais évidemment bien et je faisais ce que j’avais fait pour me qualifier pour le Tour Championship.

« L’un des objectifs finaux était de faire partie de l’équipe de la Ryder Cup et c’est toujours ce sur quoi nous nous concentrons en ce moment. J’ai fait partie d’une poignée et ce sont des semaines très spéciales, c’est donc là que j’ai en quelque sorte mon yeux. »

Rickie Fowler a fait sa dernière apparition à la Ryder Cup en 2018, ayant également joué en 2010, 2014 et 2016

Fowler avait fait des top 10 consécutifs au Charles Schwab Challenge et au Memorial avant de rater après des dimanches décevants à l’US Open et au Travelers Championship, lui laissant de nombreuses expériences récentes sur lesquelles s’appuyer lors de la dernière manche de sa victoire. .

« Toute situation antérieure est utile, mais la plus récente est la meilleure », a ajouté Fowler. « J’ai été en lice à de nombreuses reprises et j’ai gagné, et je n’ai pas non plus bien joué ou j’ai été proche et je n’ai pas pu me convertir.

Rickie Fowler (à gauche) a battu Collin Morikawa (au centre) et Adam Hadwin (à droite) dans un barrage pour remporter le Rocket Mortgage Classic

« Certainement au cours des deux dernières semaines avec Los Angeles [US Open] et la semaine dernière [Travelers Championship] Je me sentais mieux et j’ai mieux joué, mais je n’ai tout simplement pas marqué.

« Les deux derniers week-ends ont certainement aidé à aborder aujourd’hui, sachez simplement que je n’avais pas besoin d’être parfait, je devais juste continuer à faire ce que nous faisions. Comme je l’ai dit, j’avais l’impression que nous avions fait du très bon travail. à part ne pas vraiment convertir quelques opportunités là-bas sur le neuf de retour. »

Gooch est-il dans la « discussion » de la Ryder Cup après la dernière victoire de LIV ?

Le capitaine de la Ryder Cup des États-Unis, Zach Johnson, a déclaré lors du championnat PGA qu’il était « prématuré » de discuter de la perspective de joueurs LIV dans son équipe en septembre, bien qu’il ait maintenant cela comme une perspective réaliste après la victoire majeure de Brooks Koepka le mois dernier.

Koepka est susceptible de figurer dans l’une des places de qualification automatique pour jouer à Rome, les joueurs de LIV restant éligibles même s’ils ne jouent pas sur le PGA Tour, tandis que Talor Gooch pense qu’il devrait être considéré pour un début à la Ryder Cup après son impressionnante saison dans le LIV. Ligue de golf.

Talor Gooch est trois fois vainqueur de la LIV Golf League cette saison

« Si les pommes étaient aux pommes, le gars menant la FedExCup et le gars menant le classement LIV, c’est comme — je pense que mon jeu a montré que cela vaut au moins une discussion », a déclaré Gooch après son deuxième tour à l’événement LIV Golf. à Valderrama.

Gooch a ensuite remporté une victoire d’un coup sur Bryson DeChambeau, sa troisième victoire de la saison, le joueur de 31 ans espérant être en considération pour le choix d’un capitaine lorsque Johnson finalisera son équipe le mois prochain.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rory McIlroy dit que Brooks Koepka mérite de faire partie de l’équipe des États-Unis pour la Ryder Cup, mais ses sentiments sont différents pour les joueurs européens de la tournée LIV Rory McIlroy dit que Brooks Koepka mérite de faire partie de l’équipe des États-Unis pour la Ryder Cup, mais ses sentiments sont différents pour les joueurs européens de la tournée LIV

« Le monde du golf professionnel a été dans un endroit fou au cours des 365 derniers jours », a déclaré Gooch après sa victoire. « J’ai toujours rêvé d’être sur une Ryder Cup.

« Avant de prendre la décision de venir au LIV, Max Homa était l’un de mes bons amis sur le PGA Tour, et nous avons parlé de — ma femme et moi avons fait notre lune de miel en Italie, et nous avons fait Rome, et lui et sa femme pouvaient ‘ t faire leur lune de miel en Italie, donc nous avions toujours parlé ces deux dernières années de, eh bien, nous allons juste devoir faire équipe là-bas et aller le faire.

« Évidemment, c’est hors de mes mains. C’est hors de mon contrôle. Mais la seule chose que je peux contrôler, c’est de bien jouer au golf. Je continuerai à le faire au mieux de mes capacités, et j’espère que les choses s’arrangeront. »