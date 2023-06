Rickie Fowler le «plus confortable» qu’il ait jamais ressenti alors qu’il dirige l’US Open avant la dernière journée | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du troisième tour de l’US Open du Los Angeles Country Club, où Rickie Fowler et Wyndham Clark mènent Rory McIlroy et Scottie Scheffler

Rickie Fowler ressent-il la pression ? Son comportement ne suggérerait pas alors qu’il entre dans le dernier tour de l’US Open avec une part de tête au milieu de sa semaine historique et vivifiante pour sa carrière à Los Angeles.

Le joueur de 34 ans, qui a affiché une superbe ronde de 62 jeudi, est à égalité au sommet sur 10 sous aux côtés de Wyndham Clark, et aurait pu se retrouver dans une position encore plus dominante sans un cruel putt à trois bogey sur son dernier trou.

L’atmosphère de la foule a été un sujet de discussion en Californie au cours des trois premiers jours, bien qu’il n’y ait pas eu de pénurie de bruit pour un favori des fans à Fowler alors qu’il cherche à mettre fin à son attente d’une couronne majeure.

« Nous sommes bien placés », a déclaré Fowler Sports du ciel. « Jouer les deux premiers jours et s’assurer que vous avez une heure de départ le week-end, les trois premiers jours, oui, ils signifient quelque chose parce que tout s’additionne au score, mais c’est là que le tournoi commence vraiment. du tour final.

« Il s’agit de sortir, de continuer à exécuter et de s’amuser là-bas et de frapper des coups. »

Fowler s’est retrouvé à l’extérieur au cours des dernières années, ayant vu sa forme décliner depuis la période la plus brillante de sa carrière entre 2014 et 2019.

Il pense que c’est pour les difficultés qu’il a rencontrées qu’il a pu attaquer le parcours du Los Angeles Country Club avec une telle intrépidité.

« C’est probablement le plus confortable que j’aie ressenti dans un tournoi normal, sans parler d’un tournoi majeur », a-t-il expliqué. « J’ai occupé des postes similaires avant d’être proche de la tête ou d’avoir des occasions.

« J’aime vraiment ce parcours de golf, j’aime toutes les caractéristiques de pouvoir frapper des coups. Il correspond à mes yeux, c’est un parcours amusant à jouer mais il continue de se raffermir et de devenir plus difficile. Nous choisirons notre chemin et verrons ce qui se produit.

« Je suppose que d’une certaine manière, je n’ai pas peur d’échouer, j’ai fait face à l’échec ces dernières années, j’ai tout traversé et vous vivez pour voir un autre jour. »

Fowler et Clark ont ​​Rory McIlroy pour compagnie dans le peloton de tête, le Nord-Irlandais respirant dans le cou à neuf sous dans ses efforts pour mettre fin à une sécheresse majeure de neuf ans.

« Je me sens plutôt bien », a déclaré McIlroy. « Le parcours de golf est définitivement devenu un peu plus délicat aujourd’hui que les deux premiers jours.

« J’avais l’impression de jouer au golf vraiment intelligent et solide. Frapper beaucoup de fairways, frapper beaucoup de greens. Je me sentais un peu sans stress là-bas, si jamais vous pouvez appeler le golf à un US Open sans stress.

« Dans l’ensemble, oui, je suis assez satisfait de la façon dont s’est déroulé aujourd’hui et j’ai l’impression d’être dans une bonne position pour demain. »

McIlroy insiste sur le fait qu’il ne s’appuie pas sur les expériences de ses grandes victoires passées, dont la dernière est survenue au Royal London en 2014.

« Ça fait tellement longtemps que je n’en ai pas fait », a-t-il déclaré. « Je vais là-bas pour essayer d’exécuter un plan de match, et j’ai l’impression qu’au cours des trois derniers jours, j’ai vraiment bien exécuté ce plan de match, et j’ai juste besoin de le faire pendant un jour de plus. »

Clark a critiqué la décision du diffuseur américain NBC de programmer le troisième tour dans la fenêtre tardive, ce qui a forcé les derniers concurrents à terminer leurs tours au coucher du soleil dans un mauvais éclairage.

« Je ne comprends pas très bien », a déclaré Clark. « Certainement Rickie (Fowler) et moi avons eu un petit désavantage sur ces deux derniers trous joués dans le noir.

« Chaque tir compte ici. Et en plus, nous ne pouvions pas voir [for my final putt]. Donc, juste le fait de le faire alors que nous le ressentions juste et que nous n’avions pas vraiment la lecture la plus claire, oui, il y a beaucoup d’émotion. »

McGinley : McIlroy peut-il gérer le « défi mental » de l’US Open dimanche ?

Paul McGinley de Sky Sports Golf a déclaré…

« Le golf semble lui convenir [McIlroy]mais le jeu change demain.

« Le jeu se transforme en : pouvez-vous gérer la victoire ? C’est le défi de demain.

« Même s’il s’agit d’un jeu consistant à frapper une balle de golf autour d’un parcours de golf, c’est un défi mental demain dimanche à l’US Open.

« Et c’est le plus grand défi qu’il va avoir, plus que toute autre chose, parce que nous en parlons tous, tout le monde le demande, il se le demande. Cela fait neuf ans.

« Il a dominé à bien des égards au cours des neuf dernières années dans le jeu. Gagner tous ces énormes titres partout dans le monde, la FedEx à quelques reprises, se rend à Dubaï. Et pourtant, il n’a pas remporté de championnats majeurs.

« C’est donc un poids lourd sur ses épaules. Un lourd fardeau. Bien sûr, il veut gagner, et parfois cela peut le gêner.

« Donc, son attitude demain est importante. Il parle d’un plan de match, et le fait de rester dans le processus et de ne pas prendre d’avance sur lui-même est vraiment, vraiment important. »

