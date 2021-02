Ricki Lake annonce qu’elle est fiancée à son petit ami Ross Burningham

Depuis qu’elle a exposé sa romance, l’actrice de 52 ans a déliré l’homme de sa vie. Plus tôt ce mois-ci, elle a publié un doux hommage d’anniversaire à Ross, l’écriture, « Joyeux anniversaire Ross! Tu m’as apporté tellement de joie et de paix et de rires ces derniers mois. »

«Je me pince, je suis une fille tellement chanceuse», a-t-elle ajouté. « Merci de m’avoir choisi. Je t’aime. »

La nouvelle des fiançailles de Ricki arrive presque quatre ans après son ex, Christian Evans, avec qui elle était mariée de 2012 à 2015, est décédée tragiquement par suicide. Après son décès, Ricki a honoré son ex-mari sur Instagram.

«C’est le cœur lourd que je partage que mon âme sœur bien-aimée, Christian Evans, est décédée. Le monde n’a pas compris cet homme, mais je l’ai fait», avait-elle partagé à l’époque. « Il a succombé à sa lutte de longue date contre le trouble bipolaire. Pour quiconque a déjà perdu un membre de sa famille ou un ami à cause d’une maladie mentale, mon cœur va à vous. »

« Je suis une personne plus grande pour l’avoir connu et avoir passé les 6 dernières années et demie de ma vie avec lui », a-t-elle ajouté.

Ricki était également marié à Rob Sussman de 1994 à 2004. Ils partagent deux fils ensemble, Milo Sebastian Sussman, 23, Owen Tyler Sussman, 19.