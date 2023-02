Rickey Smiley brise le silence sur la mort de son fils Brandon – Hollywood Life

Voir la galerie





Ricky Smiley

Ricky Smiley a pleuré son fils de Brandon mort avec un clip émouvant sur son Instagram le lundi 30 janvier. Le comique, 54 ans, a parlé du décès de Brandon à 32 ans un jour après sa mort inattendue. Il a dit que le jour après avoir appris la mort de son fils était encore plus déchirant que la veille, et il a parlé du chagrin que lui et le reste de la famille éprouvaient.

Brandon est décédé le 29 janvier et Rickey a partagé la tragique nouvelle et qu’il se rendait à Birmingham dans une courte vidéo Instagram ce jour-là. Dans la vidéo originale, il a demandé des prières, mais n’a pas partagé plus de détails sur le décès de son fils. L’humoriste a parlé des émotions qu’il ressentait le lendemain. “Je n’aurais jamais pensé que je serais membre d’une organisation où vous devez enterrer votre enfant. C’est un cauchemar terrible », a-t-il déclaré. “Je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi.”

Rickey a expliqué que lorsqu’il a appris pour la première fois que son fils était décédé, il a été pris au dépourvu par la nouvelle, mais un jour plus tard, le chagrin a commencé à s’installer. « Je n’ai même pas pleuré du tout hier. J’étais juste sous le choc, mais aujourd’hui, la tristesse s’installe », a-t-il déclaré.

Rickey a déclaré que ses autres enfants ainsi que sa mère avaient également le cœur brisé par la mort de Brandon. Il a partagé que sa mère avait parlé à Brandon d’aller à l’église avant sa mort et quelques heures après qu’elle lui ait envoyé un texto, il était mort. Il a dit qu’il avait le cœur brisé non seulement pour la mort de son fils mais aussi pour ses proches. “Je remercie Dieu de nous l’avoir donné”, a-t-il déclaré. «Je me sens mal pour la mère de mon fils plus que tout. Je me sens mal pour elle. Pour tous les parents qui doivent enterrer leurs enfants ou qui ont dû enterrer leurs enfants, je sais ce que ça fait.

Rickey était également reconnaissant du soutien que les fans et les proches avaient offert. Il a demandé aux fans de prier pour la mère, les frères et sœurs et les cousins ​​de Brandon avant de signer. “Merci à tous pour vos prières et vos inquiétudes”, a-t-il déclaré vers la fin de la vidéo. “Je l’apprécie vraiment du fond du cœur, l’effusion d’amour et de soutien pour nous. Ça va aller, mais la réalité s’installe ce matin. Ce matin est différent d’hier. Il y a un autre genre de choses ici, où j’ai l’impression que quelqu’un me piétine la poitrine.

