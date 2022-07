Rickey Fairley parle de quand nous essayons (al) [Exclusive]

Touch, l’Alliance du cancer du sein noir a récemment organisé une expérience exclusive pour animer une conversation percutante et importante sur le cancer du sein noir et la participation aux essais cliniques. et BOSSIP était présent.

Pendant le festival Essence, Ricki FairleySurvivante du cancer du sein triple négatif et co-fondatrice de Touch BBCA, a rempli une salle avec d’autres survivantes également connues sous le nom de Breasties pour réfléchir à leurs expériences individuelles de lutte contre la maladie et de victoire.

Des survivants de différents âges de partout au pays étaient présents, y compris l’actrice Nicci Carr, connue pour avoir joué dans “Scoop Il est là” de GEICO commercial.

Carr a partagé que le cancer du sein ne fait pas de discrimination et a partagé une histoire sur la disparité des soins de santé. Selon Carr, ce n’est que lorsqu’un certain médecin a vraiment écouté ses inquiétudes concernant une grosseur de la taille d’un pois dans sa poitrine qu’elle a reçu des soins adéquats.

D’autres femmes ont partagé des histoires similaires et Ricki Fairley, passionnée par l’objectif d’éradiquer le cancer du sein noir, a discuté du lancement Quand nous essayons (al), un mouvement dédié à l’autonomisation et à l’éducation des femmes noires sur l’importance de la participation aux essais cliniques.

Elle a souligné au BOSSIP que la participation aux essais est nécessaire malgré la peur qui y est souvent associée et a noté que seulement 3% des participants aux essais cliniques menant à l’approbation par la FDA des médicaments anticancéreux entre 2008 et 2018 étaient noirs.

“Nous avons fait beaucoup de recherches pour arriver là où nous en sommes maintenant”, a déclaré Fairley à BOSSIP. « Et si vous regardez, chaque mot sur notre site Web est chorégraphié avec tant de soin parce que nous savons qu’ils ont peur. Mais la peur est basée sur l’inconnu., la peur est basée sur le fait de ne pas savoir. Vous ne sauterez jamais de ce pont si vous ne connaissez pas la profondeur de l’eau. Vous n’ouvrirez jamais cette porte si vous savez ce qu’il y a derrière. “Et donc, ce que nous essayons de faire lors d’un essai individuel, c’est de décomposer la science et d’en parler en termes très élémentaires de la voix d’un Breasty en qui vous avez confiance”, a-t-elle ajouté. «Et quand vous le décomposez en termes très élémentaires à partir d’un Breasty, ils l’obtiennent et ensuite travaillent. Et jusqu’à présent, nous avons inscrit 904 femmes pour des essais cliniques en trois mois. Et donc nous savons que ça marche parce que nous essayons vraiment d’utiliser le bon langage avec la bonne voix. Nous mettons beaucoup de contenu vidéo sur notre page afin que les gens voient des gens qui leur ressemblent. Ainsi, au lieu de lire des mots sur un écran, et si vous recherchez “essais cliniques” sur Google, le Dr Google n’est pas amical ; les mots sont intimidants et effrayants. Mais nous essayons de le rendre sûr et réel et de montrer aux femmes noires en parler et en faire l’expérience.

De plus, Fairley a expliqué à quel point la joie, l’un des thèmes de l’Essence Fest de cette année, pourrait être médicinale pour une personne atteinte d’un cancer du sein.

“Le Breasty Club n’est pas celui dans lequel vous voulez être”, a déclaré Fairley à BOSSIP. “Vous ne le choisiriez pas, mais une fois que vous y êtes, nous avons l’amour et la confiance les plus inconditionnels. Notre voix les uns envers les autres est la voix de la joie, de la paix et de l’espoir. Une fois que vous avez eu un cancer du sein et que vous vous en sortez ou que vous en souffrez encore, vous essayez de vous réveiller chaque jour pour trouver de la joie dans votre vie et vivre pleinement chaque jour. Chaque jour, je danse », a-t-elle ajouté. “Je fais quelque chose et je trouve la paix dans ma vie tous les jours car, sans joie, vous n’avez rien. Et vous apprenez à travers le cancer du sein que la joie est la chose la plus importante dans votre vie. Vous le cherchez et vous l’appréciez d’une manière différente.

Voir plus de photos de l’événement ci-dessous.

Pour en savoir plus sur Touch, The Black Breast Cancer Alliance, visitez WhenWeTrial.Org.