Black Press Media tend la main à tous les candidats qui se présentent au conseil de Kelowna aux élections municipales de 2022, leur demandant leur réponse à trois problèmes spécifiques concernant la communauté, ainsi qu’une question amusante. Les réponses seront publiées dans l’ordre de leur réception.

Rick Webber – Candidat au Conseil

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance et le développement à Kelowna ?

Pour répondre à la croissance rapide de la ville, Kelowna doit continuer à stimuler la construction de nouveaux logements, en particulier des maisons et des logements abordables. Parallèlement, la Ville doit se pencher de plus près sur l’impact potentiel des développements majeurs, en particulier les tours à condos de grande hauteur. Par exemple, combien de tours le centre-ville peut-il supporter en termes de rues, d’eau, d’égouts et d’autres infrastructures ?

Nous avons besoin de meilleures directives concernant la proximité de ces tours et leur impact environnemental au niveau de la rue. Et peut-être le plus important, le service d’incendie de Kelowna dispose-t-il des ressources nécessaires pour combattre un incendie majeur dans l’un de ces bâtiments de manière sûre et efficace ?

En 2021, Kelowna avait le deuxième taux de criminalité contre les biens le plus élevé au pays, que devrait faire le conseil municipal pour aider à lutter contre les crimes de rue et contre les biens dans la ville ?

Dans un récent sondage pour la ville, 25 % des résidents de Kelowna ont déclaré avoir été victimes d’un crime au cours de la dernière année. Personnellement, j’ai été abordé deux fois dans la rue au cours des deux dernières années et j’ai été témoin de divers crimes contre les biens. Nous devons faire plus pour maintenir la sécurité publique et réduire les crimes contre les biens contre les résidents et les entreprises. J’appuie certainement l’objectif du conseil d’embaucher plus d’agents de la GRC. Parallèlement, la Ville doit continuer à travailler avec les gouvernements supérieurs pour augmenter les peines pour les récidivistes et pour offrir une aide plus efficace aux toxicomanes.

À votre avis, quelle est la responsabilité des conseils pour aider les sans-abri et fournir des logements abordables aux résidents de Kelowna?

Ces dernières années, la ville a bien réussi à fournir des logements aux sans-abri. Cependant, notre expérience montre maintenant que la demande pour de tels logements dépassera toujours l’offre. Le programme actuel, ses objectifs et son financement doivent être revus. La ville doit continuer à rechercher des partenariats et à réduire les formalités administratives pour offrir plus de logements abordables.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Mike Roberts, ancien météorologue de Global Okanagan.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Conseil municipalVille de KelownaÉlection municipale