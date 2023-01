Rick Tocchet est officiellement le nouvel entraîneur-chef des Canucks : 5 choses à savoir sur lui

Le dernier match de Bruce Boudreau derrière le banc samedi soir en tant qu’entraîneur-chef des Canucks de Vancouver restera dans les mémoires pour toujours. C’était touchant, émouvant et déchirant à la fois. L’image de Boudreau, au bord des larmes, s’imprégnant et appréciant la foule du Rogers Arena le saluant était surréaliste.

La façon dont le club a publiquement prolongé le licenciement de Boudreau était cruelle et toxique. Derrière des portes closes, la majeure partie du monde du hockey parle probablement de Vancouver comme d’une risée. Les partisans des Canucks, cependant, méritent le respect d’avoir donné à Boudreau un bel envoi.

Un nouveau chapitre commence avec l’embauche longtemps suspectée de Rick Tocchet, dont le nom est apparu pour la première fois dans le reportage d’Elliotte Friedman de Sportsnet. C’est un endroit extrêmement difficile pour un nouveau venu, remplaçant le travail d’un favori des fans à un moment où la confiance de ce marché dans l’organisation est sans doute la plus faible qu’elle ait été au cours de cette dernière décennie d’obscurité.

Voici ce que vous devez savoir sur Tocchet en tant qu’entraîneur.

Tocchet n’est pas uniquement un entraîneur défensif

Le passage de Tocchet à la tête des Coyotes de l’Arizona entre 2017 et 2021 a bâti sa réputation d’entraîneur-chef qui prêche un système et un style axés sur la défense. Cela a soulevé des questions sur la façon dont il s’intégrerait à Vancouver, où le personnel du club penche définitivement dans une direction plus offensive. Tocchet correspondrait-il à certaines des meilleures pièces offensives de l’équipe?

Il convient de rappeler que la plupart des séjours de Tocchet en tant qu’entraîneur adjoint ont été principalement consacrés à travailler avec des joueurs offensifs d’élite. Il était responsable de diriger le jeu de puissance et a fait beaucoup de travail à cinq contre cinq avec les attaquants à Pittsburgh. Il avait un rôle très similaire lors de son premier concert en tant qu’assistant avec Colorado en 2002. Cela signifie que Tocchet a travaillé en très étroite collaboration avec des talents d’élite comme Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Joe Sakic et Peter Forsberg. Sans surprise, il a mené des jeux de pouvoir productifs en tant qu’assistant.

La capacité de Tocchet à diriger une équipe défensive structurée et disciplinée a dû attirer la direction. Mais il devrait également avoir les outils et l’expérience nécessaires pour s’identifier aux meilleurs attaquants des Canucks.

Des résultats mitigés pour développer les jeunes joueurs

Tocchet a hérité de nombreux jeunes talents prometteurs lorsqu’il a pris la relève en Arizona. Il est préoccupant que très peu de ces joueurs aient atteint le haut de leur potentiel ou se soient considérablement améliorés sous sa direction. Voici les jeunes joueurs de la LNH qu’il avait sur la liste la première année, qui comprenait cinq choix de première ronde.

Keller a connu un succès immédiat, marquant 23 buts et 65 points en tant que recrue de 19 ans lors de la première année de Tocchet. Il n’a jamais franchi la prochaine étape offensivement et en fait, ses chiffres ont régressé. Keller a marqué 126 points en 208 matchs au cours des trois saisons suivantes, un rythme de 49 points. Il y a eu des progrès dans son jeu complet, mais l’attaque a complètement craché et a maintenant redécollé depuis le départ de Tocchet.

Keller a marqué 28 buts et 63 points en 67 matchs à sa première saison sans Tocchet l’an dernier et marque à un rythme de 67 points cette saison.

Anthony Duclair a marqué 20 buts et 44 points en tant que recrue sous Dave Tippett en 2015-16. Il a régressé en deuxième année, toujours avec Tippett, puis a demandé un échange à la mi-saison sous Tocchet, finalement distribué aux Blackhawks.

“Dans cette situation, j’étais parfois une égratignure saine”, a expliqué Duclair à son collègue Mark Lazerus à l’époque. « Je n’avais pas la laisse que les autres avaient. Je ne vais pas dire que c’était injuste pour moi, mais en même temps, rien qu’en parlant à des gars plus âgés de l’équipe, ils avaient l’impression que je méritais un peu mieux, et je le pensais aussi. Ce n’est pas une décision que j’ai prise du jour au lendemain.

Max Domi a marqué 18 buts et 52 points en tant que recrue sous Tippett. Il n’a pas progressé à partir de ce point, marquant seulement 18 buts et 83 points en 141 matchs les deux saisons suivantes sous Tocchet (un rythme de 48 points par 82 matchs). Domi a finalement été traité dans un échange pour Alex Galchenyuk.

Lawson Crouse a dépassé 25 points sous Tocchet et n’a réussi que 13 points en 51 matchs au cours de la campagne 2021 raccourcie. Crouse a lancé sa première campagne de 20 buts la saison dernière sans Tocchet et a marqué à un rythme de 30 buts, 51 points par 82 matchs cette année.

Dylan Strome n’a pas marché et a été déplacé pour Nick Schmaltz.

Bien sûr, tout n’a pas été mauvais.

Dvorak a marqué 33 points en tant que recrue de 20 ans sous Tippett. Il a fait de solides progrès sous Tocchett, y compris une campagne de 17 buts et 31 points en 56 matchs en 2021. Chychrun est devenu un défenseur de la meilleure paire. Tocchet a également fait de Conor Garland, qui était un choix de cinquième ronde, un attaquant parmi les six premiers.

Steven Stamkos attribue au travail de Tocchet, lorsqu’il était entraîneur par intérim, un élément central de son ascension. Tocchet a adopté une approche d’amour dur pour Stamkos, 18 ans, qui comprenait quelques égratignures saines, mais cela a porté ses fruits.

“C’était vraiment l’un des premiers gars qui a vraiment cru en moi”, a déclaré Stamkos à son collègue Joe Smith. “Il m’a donné une chance et a travaillé avec moi, a vu le potentiel, m’a donné une opportunité et je ne le remercierai jamais assez pour cette entrée dans cette ligue. Je lui dois beaucoup car il m’a beaucoup appris.

Dans l’ensemble, les résultats de Tocchet dans le développement de jeunes talents en tant qu’entraîneur-chef en Arizona ont été mitigés et peu prometteurs.

Tocchet a-t-il eu autant de difficultés que son palmarès d’entraîneur l’indique ?

Le record d’entraîneur-chef de .475 de Tocchet en carrière n’a pas inspiré beaucoup de confiance parmi les partisans des Canucks.

Les entraîneurs en chef doivent cependant être classés en fonction de la force de leur liste. Les entraîneurs sont responsables de maximiser le potentiel de leur groupe, mais ils ne sont pas des faiseurs de miracles. Une mauvaise équipe restera probablement une mauvaise équipe, même avec un bon entraîneur.

Lorsque Tocchet a repris les Coyotes en 2017-18, ils venaient de terminer une saison de 70 points où ils ont terminé troisième dernier de la LNH. L’Arizona avait raté les séries éliminatoires pendant cinq années consécutives et n’avait même pas atteint 80 points une seule fois au cours des trois dernières saisons. Ils étaient des mangeurs de fond.

L’Arizona avait l’ambition de passer à l’étape suivante et le club a connu une intersaison mouvementée. Les Coyotes ont échangé le choix n ° 7 et Tony DeAngelo aux Rangers contre Derek Stepan et Antii Raanta. Ils ont échangé Niklas Hjalmarsson et Jason Demers pour renforcer la ligne bleue. Keller et Strome arrivaient en tant que recrues.

Sur le backend, ils avaient maintenant Oliver Ekman-Larsson, Demers, Hjalmarsson et Chychrun émergeant en tant que recrue – un top quatre assez solide. A Raanta, ils avaient aussi une entrée de qualité. Les Coyotes avaient le pire groupe d’attaquants de la LNH selon le modèle GSVA de son collègue Dom Luszczyszyn. Tocchet a-t-il mis en place un système étroitement structuré, de chasse et de chasse, la défense d’abord parce que c’est sa philosophie préférée, ou a-t-il été menotté par son personnel et s’est dit qu’avec un backend de qualité, un bon gardien de but (Darcy Kuemper allait bientôt émerger) et zéro attaquants d’élite, gagner des matchs 2-1 était la seule stratégie qui avait une chance ?

Dans tous les cas, l’Arizona devait être à la périphérie d’une place en séries éliminatoires, projetée pour 87 points selon le modèle de son collègue Luszczyszyn à l’époque. Ils ont cependant été durement touchés par les blessures et n’ont récolté que 70 points, terminant troisièmes derniers de la LNH. Ce fut une saison décevante.

L’année suivante, 2018-19, l’Arizona a de nouveau été projeté sur la bulle des séries éliminatoires avec 44% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires selon le modèle de Luszczyszyn. Les Coyotes ont terminé neuvièmes dans l’Ouest, à quatre points d’une place en séries éliminatoires, juste autour de ce qui était prévu.

En 2019-2020, Tocchet a guidé les Coyotes dans les séries éliminatoires et ils ont battu Nashville dans la série de play-in avant d’être expédié par l’Avalanche. Ce fut une saison de progrès.

Mais l’Arizona n’était toujours lié qu’à une chance sur trois de se qualifier pour les séries éliminatoires de 2021 et bien sûr, les Coyotes ont terminé 24-26-6 avant que les deux équipes ne se séparent mutuellement.

Tocchet était évidemment plongé dans une situation difficile avec les Coyotes. Garland a été son meilleur attaquant au cours des deux dernières saisons de Tocchet et avant cela, Brad Richardson a mené l’équipe en 2018-19 en marquant avec seulement 19 buts. Arizona a développé une identité défensive embêtante et était une douleur dans le cou à jouer malgré le talent offensif limité.

En fin de compte, Tocchet n’a pas déplacé l’aiguille de manière significative pour le meilleur ou pour le pire en termes de résultats au classement final. C’est un entraîneur-chef compétent, pas aussi mauvais que le simple record de victoires / défaites l’indique, mais il ne sera pas non plus le sauveur de cette franchise. Sauf imprévu, il est difficile de voir comment Jim Rutherford et Patrik Allvin fourniront à Tocchet une liste nettement meilleure que celle avec laquelle il a dû travailler dans le désert.

La façon dont Tocchet gère différentes personnalités est l’un de ses meilleurs atouts

En tant qu’assistant à Pittsburgh, Tocchet a développé une relation forte et unique avec Phil Kessel, qui est câblé différemment et souvent mal compris. Il a débloqué le potentiel de Kessel, ce qui était crucial pour qu’ils remportent la Coupe Stanley 2016-17 dont Tocchet faisait partie. C’est quelque chose pour lequel il est reconnu et respecté dans la ligue.

Kessel n’a pas toujours été en bons termes avec son coéquipier Evgeni Malkin, à forces égales et en avantage numérique, mais Tocchet a réussi à maintenir le navire en bon état de marche. Rutherford et Allvin ont vu cette relation s’épanouir de première main. Ils espèrent probablement qu’il pourra avoir le même impact en maximisant l’impact de JT Miller sur et hors de la glace.

Cela ne veut pas dire que Tocchet s’est bien intégré à tout le monde. Il n’avait pas la meilleure relation avec Oliver Ekman-Larsson, par exemple. Mais malgré le personnage bourru et direct de Tocchet, il donne la priorité à l’établissement de relations. Il a dit qu’il est important de vérifier avec chaque joueur individuellement pour voir comment ils vont sur ou hors de la glace tous les deux ou trois jours, et qu’il planifie en fait ses rencontres avec les joueurs pour s’assurer qu’il n’a laissé personne dans l’obscurité trop longtemps.

Tocchet sera familier avec le noyau en raison de sa relation étroite avec Travis Green

Tocchet est un ami proche de l’ancien entraîneur-chef des Canucks, Travis Green. On pourrait imaginer que Tocchet a probablement choisi le cerveau de Green sur la situation à Vancouver. Elias Pettersson, Quinn Hughes, JT Miller, Bo Horvat, Brock Boeser, Vasily Podkolzin et Nils Höglander font partie des acteurs importants pour le présent et l’avenir que Green connaît très bien et sur lesquels il peut partager son expérience. En plus de cela, Tocchet a déjà une expérience de première main avec Garland et Ekman-Larsson.

L’adhésion et la confiance sont sans doute les choses les plus importantes qu’un entraîneur puisse gagner avec ses joueurs. Tocchet ne volera pas en aveugle. Il connaîtra la plupart des personnalités du noyau, ce qui les motive, ce qui les motive, leurs forces et leurs faiblesses, ainsi que les leçons que Green a apprises en cours de route.

Dans ce contexte, il sera intéressant de voir comment Tocchet aborde le défi monumental de guider les Canucks dans la bonne direction.

(Photo: Norm Hall / NHLI via Getty Images)