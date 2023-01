Rick Singer, meneur du scandale des admissions à l’université, condamné

BOSTON –

Le cerveau du programme de corruption dans les universités américaines qui a pris au piège des célébrités, des hommes d’affaires éminents et d’autres parents qui ont utilisé leur richesse et leurs privilèges pour acheter le chemin de leurs enfants dans les meilleures écoles a été condamné mercredi à trois ans et demi de prison.

La peine pour Rick Singer, 62 ans, est la plus longue peine prononcée dans le scandale tentaculaire qui a embarrassé certaines des universités les plus prestigieuses du pays et mis en lumière le système d’admission secret déjà considéré comme truqué en faveur des riches.

Les procureurs avaient demandé six ans derrière les barreaux, notant la coopération étendue de Singer qui a aidé les autorités à démêler l’ensemble du stratagème. Singer a commencé à travailler secrètement avec les enquêteurs en 2018 et a enregistré des centaines d’appels téléphoniques et de réunions qui ont aidé les autorités à monter le dossier contre des dizaines de parents, d’entraîneurs sportifs et d’autres personnes arrêtées en mars 2019.

Parmi les personnes envoyées en prison pour avoir participé au programme figurent l’actrice de “Full House” Lori Loughlin, son mari créateur de mode Mossimo Giannulli et la star de “Desperate Housewives” Felicity Huffman. Des entraîneurs d’écoles telles que Yale, Stanford, l’Université de Georgetown et l’Université de Californie à Los Angeles ont admis avoir accepté des pots-de-vin.

“C’était un stratagème à couper le souffle par son ampleur et son audace. C’est littéralement devenu l’étoffe des livres et des films faits pour la télévision”, a déclaré mercredi le procureur adjoint américain Stephen Frank au juge.

Le procureur a qualifié la coopération de Singer dans l’affaire de “sans précédent”, mais a déclaré qu’elle était également problématique, notant que Singer avait admis avoir entravé l’enquête en informant plusieurs de ses clients qui étaient sous le contrôle du gouvernement.

L’avocate de la défense, Candice Fields, a déclaré que Singer avait pris un grand risque personnel en portant un fil pour enregistrer les réunions et “avait fait tout ce qui était nécessaire” pour aider le gouvernement dans son enquête. Fields avait demandé trois ans de probation, ou si le juge jugeait une peine de prison nécessaire, six mois derrière les barreaux.

Le chanteur a présenté ses excuses à sa famille, aux écoles qu’il a embarrassées aux yeux du public et à d’autres. Il a également promis de travailler chaque jour de sa vie pour avoir un impact positif sur la vie des gens.

“Ma boussole morale a été faussée par les leçons que mon père m’a enseignées sur la compétition. J’ai embrassé sa conviction qu’embellir ou même mentir pour gagner était acceptable tant qu’il y avait la victoire. J’aurais dû savoir mieux”, a-t-il déclaré.

Singer a plaidé coupable en 2019 – le jour même où l’affaire massive est devenue publique – à des accusations de complot de racket et de complot de blanchiment d’argent. Des dizaines d’autres ont finalement plaidé coupable à des accusations, tandis que deux parents ont été condamnés au procès.

Les autorités de Boston ont commencé à enquêter sur le stratagème après qu’un cadre sous surveillance pour un stratagème de fraude en valeurs mobilières non lié a déclaré aux enquêteurs qu’un entraîneur de football de Yale avait proposé d’aider sa fille à entrer dans l’école en échange d’argent. L’entraîneur de Yale a conduit les autorités à Singer, dont la coopération a démêlé tout le plan.

Pendant des années, Singer a payé les administrateurs ou les surveillants des examens d’entrée pour gonfler les résultats des tests des élèves et a soudoyé les entraîneurs pour désigner les candidats comme recrues afin d’augmenter leurs chances d’entrer dans l’école.

Les entraîneurs de sports comme le football, la voile et le tennis recevaient des pots-de-vin pour faire semblant de recruter des étudiants en tant qu’athlètes, quelles que soient leurs capacités. De faux profils sportifs ont été créés pour faire passer les étudiants pour des stars dans des sports qu’ils ne pratiquaient parfois même pas. Les pots-de-vin étaient généralement acheminés par l’intermédiaire de la fausse association caritative de Singer, permettant à certains parents de déguiser les paiements en dons de bienfaisance et de déduire les paiements de leurs impôts fédéraux sur le revenu.

Selon les procureurs, Singer a reçu plus de 25 millions de dollars de ses clients, versé des pots-de-vin totalisant plus de 7 millions de dollars et utilisé plus de 15 millions de dollars de l’argent de ses clients à son profit.

“Cet accusé était responsable de la fraude la plus massive jamais perpétrée dans le système d’enseignement supérieur aux États-Unis”, a déclaré Frank au juge mercredi.

Avant Singer, la punition la plus sévère a été infligée à l’ancien entraîneur de tennis de Georgetown, Gordon Ernst, qui a été condamné à 2 ans et demi de prison pour avoir empoché plus de 3 millions de dollars de pots-de-vin.

Les peines pour les parents vont de la probation à 15 mois derrière les barreaux, bien que le parent qui a reçu cette peine de prison reste libre pendant qu’il fait appel de sa condamnation.

Un parent, qui n’a pas été accusé de travailler avec Singer, a été acquitté de tous les chefs d’accusation découlant d’accusations selon lesquelles il aurait soudoyé Ernst pour faire entrer sa fille à l’école. Et un juge a ordonné un nouveau procès pour l’ancien water-polo de l’Université de Californie du Sud, Jovan Vavic, qui a été reconnu coupable d’avoir accepté des pots-de-vin.