Rick Singer, cerveau du scandale Varsity Blues, est condamné à 3 ans et demi de prison

L’affaire ne faisait pas partie de l’enquête Varsity Blues, mais elle a été jugée par certains des mêmes procureurs et contenait des détails étonnamment similaires. Cela a été motivé par une enquête du Boston Globe en 2019 qui a révélé que M. Zhao, directeur général de la société de télécommunications iTalk Global Communications, avait acheté la maison de M. Brand à un prix gonflé. Après le reportage du Globe, Harvard a viré l’entraîneur.

M. Weinreb, l’avocat de M. Zhao, a déclaré dans une interview que les fils de M. Zhao étaient hautement qualifiés pour l’admission, tant sur le plan académique qu’en tant qu’escrimeurs. Et il a dit que M. Zhao était simplement un homme généreux et un toucher doux.

Dans sa plaidoirie finale, M. Weinreb s’est penché sur la collecte de fonds.

“La famille a non seulement payé l’intégralité des frais de scolarité pour les deux garçons pendant huit ans, mais elle a également fait don de plus de 300 000 dollars à l’université – et cela comprend 250 000 dollars qu’ils ont utilisés pour créer une fiducie qui vaudra 1 million de dollars à Harvard quand elle arrivera à maturité”, il a dit au jury.

Dès que les Zhao ont fait le premier don de 250 000 dollars, M. Weinreb a déclaré : « Harvard n’arrêtait pas de revenir, car les Zhaos sont exactement le genre de famille que Harvard veut dans le giron.

Dans le Zhaos, a-t-il dit, Harvard a «des enfants formidables, des étudiants formidables, des escrimeurs formidables et une famille formidable qui a généreusement soutenu le collège dans son programme d’escrime. Où est le crime là-dedans ?

Rachael Dane, une porte-parole de Harvard, a déclaré que l’université n’était pas impliquée dans Varsity Blues, ni partie à l’affaire de l’escrime, et n’aurait aucun commentaire. M. Weinreb, a-t-elle ajouté, “n’est pas employé par l’Université de Harvard et n’a aucune connaissance de notre processus d’admission ou de nos préférences”.

