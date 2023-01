Rick Sherlund de BofA prédit le retour du logiciel

Le banquier de Bank of America, Rick Sherlund, prévoit un changement majeur du marché.

Selon Sherlund, l’optimisme entourant les actions technologiques fera son retour cette année, mais la clé est de surmonter d’abord la prochaine saison des résultats.

“Ce que nous devons faire, c’est réduire les risques pour les chiffres de 2023”, a déclaré jeudi le vice-président de la banque d’investissement technologique de la société à “Fast Money” de CNBC. “Lorsque nous passerons en revue les résultats du quatrième trimestre, je pense que les entreprises indiqueront une réduction de la force. Elles parleront de réduire les dépenses de mise sur le marché… Tout cela est encourageant.”

L’expertise de Sherlund est le logiciel. Il a atteint la première place de la liste des analystes vedettes d’Institutional Investor 17 fois de suite lorsqu’il était analyste.

Et, il est connu pour avoir dirigé l’équipe de recherche technologique de Goldman Sachs à travers la bulle Internet de 2000, une période qu’il qualifie de “époustouflante”. La dernière toile de fond du marché lui rappelle les ralentissements antérieurs.

“2022 a été une année terrible pour ces [software] actions », a déclaré Sherlund. « Nous avons constaté une énorme compression des valorisations. La bonne nouvelle est que les ralentissements sont finalement suivis de reprises. Donc, nous avons juste beaucoup de courants croisés à court terme.”

Ses dernières prévisions de marché coïncident avec la forte technicité Nasdaq les derniers combats. Il a chuté de 1,47 % à 10 305,24 jeudi, et il est à l’aube d’une séquence de défaites de cinq semaines.

Le scénario de base de Sherlund est que le passage à des domaines à forte croissance tels que le cloud donnera un coup de pouce à long terme aux stocks de logiciels.

“Les gens doivent reconnaître qu’il s’agit d’un secteur économiquement sensible”, a-t-il déclaré. “Une partie de la demande a peut-être été tirée vers l’avant pendant la période de pandémie et lorsque les taux étaient nuls.”

Sherlund soutient que de puissants vents arrière séculaires finiront par soulever le groupe. Et, cela devrait aider à lancer la consolidation sous la forme de fusions et acquisitions au second semestre de l’année.

“Il y aura une tendance à décrocher le téléphone et à avoir cette conversation sur les fusions et acquisitions alors que dans le passé, il y avait probablement peu d’incitation à le faire”, a déclaré Sherlund. “Il y a énormément de poudre sèche là-bas.”

Il pense que la stabilité plus tard cette année dans la trajectoire de hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale déclenchera la conclusion d’accords en aidant le marché financier à effet de levier en difficulté.

“Cela pourrait financer beaucoup plus de M&A et de LBO [leveraged buyouts]”, a déclaré Sherlund.

