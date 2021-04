Rick Santorum, contributeur de CNN et ancien sénateur, est accusé de racisme pour avoir déclaré que les États-Unis avaient été construits «à partir de rien» par des colons européens et avoir déclaré qu’il n’y avait pas «beaucoup de culture amérindienne dans la culture américaine».

La vidéo de Santorum s’exprimant la semaine dernière lors de la conférence Standing Up For Faith & Freedom, organisée par l’organisation Young America’s Foundation, est devenue virale lundi alors que les critiques se sont concentrées sur une partie spécifique du discours de l’ancien sénateur.

«Nous avons fait naître une nation à partir de rien. Je veux dire, il n’y avait rien ici » Dit Santorum. « Je veux dire, oui, nous avons des Amérindiens, mais franchement, il n’y a pas beaucoup de culture amérindienne dans la culture américaine. »

Rick Santorum de CNN: « Nous avons fait naître une nation de rien. Je veux dire, il n’y avait rien ici. Je veux dire, oui, nous avons des Amérindiens, mais franchement, il n’y a pas beaucoup de culture amérindienne dans la culture américaine » pic.twitter.com/EMxOEYDbg7 – Jason Campbell (@JasonSCampbell) 26 avril 2021

Selon la vision de Santorum sur l’histoire américaine, la plupart des colons européens ont travaillé à partir d’une «ardoise vierge» lorsqu’ils venaient aux États-Unis et «ont créé un pays basé sur les principes judéo-chrétiens».

«C’est sur quoi reposent nos documents fondateurs. C’est dans notre ADN, » il a dit.





Santorum a été instantanément critiqué sur les réseaux sociaux et accusé d’avoir blanchi le «Génocide des peuples autochtones» et ignorant l’influence amérindienne sur la culture et la politique américaines.

Le représentant Mark Pocan (D-Wisconsin) a même accusé Santorum d’être un «Suprémaciste blanc» pour ses commentaires.

Les nations autochtones et autochtones vivaient, gouvernaient et prospéraient ici avant que leur terre ne soit volée et assassinée dans un génocide de masse, vous ignorant suprémaciste blanc. https://t.co/AlvLacfy0M – Représentant Mark Pocan (@repmarkpocan) 26 avril 2021

«Incroyablement vil», Représentant Eric Swalwell (D-Californie) a écrit en réaction au clip.

«Rick Santorum brandit directement le génocide des peuples autochtones», Phillip Lewis, rédacteur en chef du Huffington Post ajoutée.

L’idée que les Américains blancs ont «inventé» l’Amérique à partir de tissus entiers est un narcissisme suprémaciste blanc – et des ordures. L’Amérique a été construite sur les terres / la chasse / la nourriture des Amérindiens, l’Amérique a été construite sur les idées des Lumières de l’Europe et l’Amérique a été construite sur la main-d’œuvre d’Afrique. – Mme Betty Bowers (@BettyBowers) 26 avril 2021

Certains ont également souligné la Confédération iroquoise pour contrer Santorum « ardoise vierge » point. La Confédération était une collection de tribus amérindiennes qui se sont regroupées pour éviter le coût croissant de la guerre intertribale. Il est souvent cité comme ayant eu une influence sur la Constitution américaine.

En 1988, le Sénat a adopté une résolution disant que «La confédération des 13 colonies d’origine en une seule république a été influencée par le système politique développé par la Confédération iroquoise.»

Je ne vais pas nommer le crapaud sans culture qui a dit la chose stupide, mais je vais dire que j’ADORE voir la confédération iroquoise évoluer et j’espère que beaucoup auront une leçon sur la façon dont la constitution, la crosse, le cran et tout ce qui est bon dans notre système juridique étaient volé à la culture autochtone. – Lola Kelly (@Lohlala) 26 avril 2021

chère @RickSantorum: Vous avez une invitation ouverte à vous inscrire à mon cours d’histoire des États-Unis de mon lycée parce que vous avez désespérément besoin d’un cours de recyclage. D’une part, je peux vous parler de la Confédération iroquoise. Nous apprenons cela dans la première unité. https://t.co/5VYhv1Yh2J – Sari Beth Rosenberg (@saribethrose) 26 avril 2021

D’autres critiques ont ajouté CNN à la ligne de tir numérique, citant la relation longue et controversée de Santorum avec le réseau libéral en tant que commentateur politique.

«Eh bien, @cnn. Viens chercher ton garçon nativiste, révisionniste, raciste, » écrivain Roxane Gay tweeté.

«Et @CNN aime l’avoir pour discuter de politique. Je suppose qu’ils se sentent stupides, les suprémacistes blancs ont besoin d’une plateforme » auteur Kimberley Johnson a écrit.

Sérieusement, est-ce que quelqu’un est surpris d’entendre ces déchets chauds provenant de Rick Santorum?! Il n’y avait rien ici?! Pas de culture amérindienne dans la culture américaine?! L’Amérique n’a pas changé?! D’accord @CNN … d’accord! https://t.co/fGjJTf3u1m – Jaime Harrison, président du DNC (@harrisonjaime) 26 avril 2021

CNN n’a pas officiellement commenté le discours de Santorum.

