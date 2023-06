Rick Ross fait un don de 30 000 $ pour maintenir la clinique du comté de Fayette ouverte

Rick Ross aurait fait don de plus de 30 000 $ pour aider à maintenir une clinique du comté de Fayette ouverte des semaines après son exposition de voitures dans le comté.

Plus tôt ce mois-ci, Rick Ross a organisé son salon automobile annuel dans son manoir mieux connu sous le nom de « The Promiseland ». Le spectacle ne s’est pas déroulé sans controverse, la ville tentant prétendument d’arrêter l’événement. Rozay a accueilli des amateurs de voitures de partout aux États-Unis et l’événement s’est déroulé sans problème. Selon WSBTVRoss prend une partie des bénéfices de l’émission et les utilise à bon escient dans la même communauté.

Depuis lundi, une clinique du comté de Fayette n’a plus à se soucier de fermer ses portes grâce à Rick Ross. Rozay a fait don d’un peu plus de 30 000 $ pour aider à maintenir la clinique Fayette CARE ouverte. La clinique offre des soins gratuits à toute personne de 18 ans et plus et était sur le point de fermer en raison d’un manque de financement.

« Une clinique comme celle-ci signifie beaucoup pour moi. J’ai perdu mon père à un âge précoce et j’avais l’impression que l’une des raisons pour lesquelles je l’avais perdu si tôt était à cause de son manque de soins de santé », a déclaré Ross.

Cette clinique particulière est très importante dans la communauté car c’est l’une des seules options pour ceux qui n’ont pas d’assurance ou de ressources pour les soins de santé.

« Les patients qui viennent dans cette clinique, tous, leur niveau de revenu est de 200 % en dessous du seuil de pauvreté. Le niveau de pauvreté national », a déclaré Geneva Weaver, directrice exécutive de la clinique Fayette CARE.

L’intervention de Ross est une bénédiction et montre l’importance de la communauté. Espérons qu’avec cette aide, la clinique pourra continuer à aider les personnes dans le besoin dans un avenir prévisible.