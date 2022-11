Rick Ross et Orchestra Noir donnent un spectacle torride

Vendredi, l’Atlanta Symphony Hall regorgeait d’excellence noire grâce à une collaboration sans précédent de hip-hop et de musique classique.

Red Bull Symphonic, le spectacle révolutionnaire qui réunit les artistes les plus excitants et les plus influents d’aujourd’hui avec un orchestre symphonique complet, a fait ses débuts aux États-Unis dans la Mecque culturelle d’Atlanta, en Géorgie, avec l’icône du rap Rick Ross se produisant avec l’orchestre symphonique entièrement noir, Orchestra Noir.

L’événement à guichets fermés et places debout seulement a offert une célébration unique de la musique et de la communauté et BOSSIP en a été témoin alors que les participants élégamment vêtus ont apprécié les performances dignes d’intérêt de la nuit.

Le coup d’envoi de la soirée était Orchestra Noir dirigé par Maestro Jason Ikeem Rodgers.

Un Rodgers bien équipé a dirigé l’orchestre dans une ouverture symphonique traditionnelle écrite spécialement pour la soirée et les participants se sont levés en entendant les sons angéliques de l’excellent orchestre entièrement noir composé de violons, hautbois, violoncelles, trompettes, trombones, flûtes , et clarinettes.

Next, violoniste parisien primé Mapy est monté sur scène pour interpréter un mélange de succès, dont “Rude Boy” de Rihanna, “Crazy in Love” de Beyoncé, “Bam Bam” de Sister Nancy et “You Make Me Wanna” d’Usher.

La reine du violon a également partagé une histoire de persévérance après avoir grandi dans la pauvreté et a encouragé le public à poursuivre ses rêves.

Ensuite, l’ensemble acclamé Chœur des pièges sacrés a béni la foule avec un ensemble émouvant de reprises Hip-Hop qui rendaient hommage à l’esprit de la soirée.

Le groupe énergique a séduit la foule non seulement avec son harmonisation et ses mélodies, mais aussi avec ses moments de danse sur des chansons telles que “Pretty Boy Swag” de Soulja Boy et “Bodak Yellow” de Cardi B.

Enfin, le plus grand patron lui-même, Rick Ross, a ensuite fait tomber la baraque avec une série d’une heure de 26 de ses plus grands succès, dont “Aston Martin Music”, “Devil is a Lie”, “I’m a Boss” et ” Huslin.

À un moment donné, la superstar multi-platine a commandé un moment de silence pour le rappeur Migos Takeoff, décédé tragiquement le 1er novembre. Il a ensuite dédié son morceau “Stay Schemin” au jeune homme décédé de 28 ans.

Avec DJ Sam Sneak sur les tables, Ross a tenu la foule debout toute la nuit, concluant avec une version épique de “God Did” qui comprenait une apparition de Mapy et du Sainted Trap Choir.

La soirée entièrement noire et opulente en était définitivement une pour les livres.

Pour revivre toute l’action Red Bull Symphonic, consultez @RedBullMusic @RedBullUSA+ et le hashtag, #REDBULLSYMPHONIC.