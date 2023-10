Rick Ross dit qu’il a dépensé 100 millions de dollars cette année tout en étant « économe »

Rick Ross nous montre combien ça coûte d’être le patron en expliquant comment il a dépensé 100 millions de dollars au cours des six derniers mois tout en restant « frugal ».

L’un des rappeurs les plus avisés en affaires de la culture est sans conteste Rick Ross. Rozay n’est pas un entrepreneur typique qui fait la promotion d’un produit différent chaque mois. Lorsqu’il s’associe à une marque, il en fait la promotion authentique au quotidien et vous pouvez ressentir sa passion dans chaque publication. Selon ComplexeRoss a récemment expliqué qu’il avait dépensé la somme incroyable de 100 millions de dollars cette année tout en conservant une vie « frugale ».

Cependant, cela n’a pas vraiment de sens, alors Rozay l’a expliqué en parlant à Ebro Darden.

«Je cuisinais sur la cuisinière depuis longtemps et, en réalité, je gagnais de l’argent tout le temps. Je suis un vrai négro économe à certains moments, mais quand il sera temps de faire un avantage numérique, je le ferai. Je dépenserai 100 millions de dollars. J’ai dépensé ça au cours des six derniers mois. Il a poursuivi : « Je viens d’acheter un berceau pour [35 million]un jet pour [35 million], les investissements dépassent les 100 millions de dollars au cours des six derniers mois, et nous ne parlons pas seulement de cela. Nous y arrivons vraiment et le dépensons.